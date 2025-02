Se le durmieron las piernas en el set de grabación: hospitalizan a la villana de telenovelas Cynthia Klitbo

La reconocida actriz mexicana Cynthia Klitbo, de 57 años, alarmó a sus seguidores al revelar su hospitalización de emergencia durante la grabación de una telenovela en Guadalajara.

La estrella de telenovelas como "Teresa" y "La Dueña" ,compartió en un video de Instagram, informando que fue picada por una araña. Momentos después de la picadura, experimentó adormecimiento de piernas y malestar general.

Seguidamente fue trasladada de inmediato a un hospital donde le indicaron que la picadura era de "una araña que se llama ‘latrodectus’, una cosa así, es una araña gigante y, pues, me están poniendo un antídoto", expresó la actriz.

Horas después a actriz se enteró, gracias al personal medico, que el nombre de la araña era "viuda negra". La picadura de esta araña, si no se recibe atención médica oportuna, puede ser mortal.

Con su característico sentido del humor, la actriz comentó que los médicos le proporcionaron el nombre científico de la araña para evitar alarmarla.

“Por eso me dijeron el nombre científico, para no espantarme. Me picó una pi… viuda negra”, manifestó.