William Levy celebra graduación de su hijo Christopher tras un mes de su arresto

Un mes después de su arresto por un incidente aún no aclarado públicamente, William Levy reapareció en la graduación de preparatoria de su hijo mayor, Christopher. El cubano compartió en Instagram una foto junto a sus hijos, vistiendo el joven su toga académica, y le dedicó un mensaje: "My Champ! No tengo palabras para describir lo orgulloso que estoy de ti. Ver en el talentoso joven que te has convertido con ese corazón de oro ha sido una bendición".

En la publicación, Levy destacó los logros deportivos de Christopher, quien obtuvo una beca universitaria como beisbolista: "todo ese esfuerzo dentro y fuera del campo te está dando frutos poco a poco". Además, aconsejó al graduando: "mantente comprometido con la búsqueda de tus sueños y nunca olvides que papi siempre está aquí para apoyarte".

Aunque no aparecieron juntos en fotos, Elizabeth Gutiérrez también asistió al evento. La actriz publicó en sus redes: "el tiempo sí que vuela rápido... ¡Estoy tan orgullosa de ti! Ve tras tus sueños, mi amor... ¡Estaré a tu lado siempre!".

Levy complementó su homenaje con una historia en Instagram mostrando la generación 2025 de la American Heritage Schools (Broward), donde Christopher desarrolló su talento deportivo. "Celebra tus logros de hoy y mira con ilusión el emocionante futuro que te espera. ¡Te lo has ganado!", concluyó el actor, cerrando el mensaje con un "¡Te quiero, campeón!".

El encuentro familiar marca un respiro en la vida pública del actor, tras semanas bajo escrutinio mediático por su detención.

