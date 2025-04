Caso William Levy: el testimonio del manager del restaurante desmiente su versión 

Suscríbete a nuestros canales

Luego de la detención y seguidamente liberación del actor de telenovelas, William Levy, tras una discusión mientras compartía unos tragos con amigos, el actor ya había ofrecido sus declaraciones relatando su versión de los hechos la tarde del miércoles, pero fue hasta hoy en el programa de televisión Despierta América, que la historia dio un giro inesperado.

Levy había afirmado que él no tuvo que ver en la discusión y que más bien buscaba evitar un conflicto mayor, sin embargo, terminó detenido por casi 24 horas, por invasión a una propiedad y de perturbar la paz bajo los efectos del alcohol, pero finalmente salió bajo fianza cancelando $500.

El nuevo testimonio de la portavoz de Levy confirmó que el actor se encontraba en el restaurante tras invitar a algunos comensales y que el momento terminó en disputa por el total de la cuenta, fue entonces cuando desde el restaurante le pidieron que se marchara y este lo hizo pero Lugo volvió por su celular y fue cuando lo detuvieron.

No obstante, en Despierta América tuvieron acceso al informe oficial de la policía, el cual relata la denuncia del manager del restaurante quien indica que Levy no se encontraba con un grupo de amigos si no con un solo amigo y que ambos estaban invitando tragos a las mujeres del restaurante.

Tras varios Tequilas clase azul el restaurante le entregó la cuenta al artista exonerandolo de los tragos de las mujeres y aunque si pagó el total de su consumo en cual eran $400, al cabo de unos pocos minutos se tornaron violentos con el personal que los estaba atendiendo y el acompañante de Levy tomó por el cuello al manager cuando otras personas se involucraron.

Aunque William Levy se fue del lugar la policía llegó y lo ubicaron en otro lugar donde intentó darse a la fuga pero finalmente fue detenido.

