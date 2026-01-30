Sistema Patria inicia pago de bono a empresas estratégicas del Estado: 30 de enero

Este viernes, inició el pago del Bono Único de Corresponsabilidad (enero 2026) a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado (Corpoelec).
MONEDERO PATRIA: CREDITO por Bs 24.000
Para recibirlo, debes cumplir con lo siguiente en la Plataforma Patria:
- Actualización de datos: Mantener el perfil laboral al día, incluyendo RIF y cargo.
- Confirmación de nómina: El organismo empleador debe cargar tus datos en el sistema como parte de la "nómina especial".
- Recepción: El beneficio llega directamente al Monedero Patria y se notifica vía SMS a través del número 3532.
