Por Maria Isabel Rangel
Sistema Patria inicia pago de bono a empresas estratégicas del Estado: 30 de enero

Este viernes, inició el pago del Bono Único de Corresponsabilidad (enero 2026) a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado (Corpoelec).

Para recibirlo, debes cumplir con lo siguiente en la Plataforma Patria:

  • Actualización de datos: Mantener el perfil laboral al día, incluyendo RIF y cargo.
  • Confirmación de nómina: El organismo empleador debe cargar tus datos en el sistema como parte de la "nómina especial".
  • Recepción: El beneficio llega directamente al Monedero Patria y se notifica vía SMS a través del número 3532.

Sabado 31 de Enero - 2026
