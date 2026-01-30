Sistema Patria inicia pago de bono a empresas estratégicas del Estado: 30 de enero

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes, inició el pago del Bono Único de Corresponsabilidad (enero 2026) a través de la Plataforma Patria para los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado (Corpoelec).

MONEDERO PATRIA: CREDITO por Bs 24.000

Para recibirlo, debes cumplir con lo siguiente en la Plataforma Patria:

Actualización de datos: Mantener el perfil laboral al día, incluyendo RIF y cargo.

Mantener el perfil laboral al día, incluyendo RIF y cargo. Confirmación de nómina: El organismo empleador debe cargar tus datos en el sistema como parte de la "nómina especial".

El organismo empleador debe cargar tus datos en el sistema como parte de la "nómina especial". Recepción: El beneficio llega directamente al Monedero Patria y se notifica vía SMS a través del número 3532.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube