Arepas de plátano: así puedes prepararlas con menos de cinco ingredientes económicos

Suscríbete a nuestros canales

Las arepas a base de plátano son ideales para quienes desean degustar un platillo sabroso y nutritivo al mismo tiempo, ya que, el referido alimento contiene propiedades vitamínicas que aportan múltiples beneficios al organismo.

De acuerdo a la información divulgada por Tua Saúde, el consumo de plátano contribuye a optimizar el funcionamiento del sistema digestivo, gracias a la cantidad de fibra que posee, a su vez, favorece a regular el nivel de presión arterial, dado que sus minerales relajan los vasos sanguíneos, lo cual acelera la circulación de la sangre.

Foto cortesía de: freepik

Receta para preparar arepas de plátano

Ingredientes

2 tazas de agua tibia.

3 plátanos maduros.

1 cucharadita de sal.

Mantequilla al gusto.

Proteína animal de tu preferencia (para rellenar).

Preparación

Retira la concha de los plátanos y luego sancóchalos durante 20 minutos. Retira los plátanos del fuego y aplástalos hasta obtener un puré con ellos. Agrega la sal y mantequilla al plátano. Remueve hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados. Añade el agua para suavizar la mezcla. Deja reposar la mezcla durante 15 minutos. Calienta un sartén. Divide la masa de plátano en pequeñas porciones y aplástala en forma circular. Cocina la arepa en el sartén hasta que se dore. Retira la arepa del fuego, ábrela y rellena con la proteína de tu preferencia.

En definitiva, las arepas de plátano son nutritivas y fáciles de preparar. Además, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube