Arepas de plátano: así puedes prepararlas con menos de cinco ingredientes económicos

Las arepas a base de plátano son ideales para quienes desean degustar un platillo sabroso y nutritivo al mismo tiempo, ya que, el referido alimento contiene propiedades vitamínicas que aportan múltiples beneficios al organismo.
De acuerdo a la información divulgada por Tua Saúde, el consumo de plátano contribuye a optimizar el funcionamiento del sistema digestivo, gracias a la cantidad de fibra que posee, a su vez, favorece a regular el nivel de presión arterial, dado que sus minerales relajan los vasos sanguíneos, lo cual acelera la circulación de la sangre.
Receta para preparar arepas de plátano
Ingredientes
2 tazas de agua tibia.
3 plátanos maduros.
1 cucharadita de sal.
Mantequilla al gusto.
Proteína animal de tu preferencia (para rellenar).
Preparación
- Retira la concha de los plátanos y luego sancóchalos durante 20 minutos.
- Retira los plátanos del fuego y aplástalos hasta obtener un puré con ellos.
- Agrega la sal y mantequilla al plátano. Remueve hasta que todos los ingredientes estén bien incorporados.
- Añade el agua para suavizar la mezcla.
- Deja reposar la mezcla durante 15 minutos.
- Calienta un sartén.
- Divide la masa de plátano en pequeñas porciones y aplástala en forma circular.
- Cocina la arepa en el sartén hasta que se dore.
- Retira la arepa del fuego, ábrela y rellena con la proteína de tu preferencia.
En definitiva, las arepas de plátano son nutritivas y fáciles de preparar. Además, con pocos ingredientes la persona obtiene abundantes resultados.
Foto cortesía de: freepik
Visita nuestra sección Variedades
Manténgase informado en nuestros canales
de WhatsApp , Telegram y Youtube