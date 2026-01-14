Crema de espinacas perfecta para combatir el frío y subir las defensas: receta paso a paso

Suscríbete a nuestros canales

Consumir crema de espinacas es una forma de mantenerse calentito, pero, además, comer saludable y subir las defensas. ¿La razón? Las espinacas son un superalimento que fortalece el sistema inmunológico por su alto contenido de vitaminas A y C, antioxidantes y minerales, que juntos protegen el cuerpo de infecciones y mejoran la respuesta inmune, refiere la Inteligencia Artificial.

Si esta no es una razón de peso para incluir este alimento a la dieta, debes saber que la crema de espinacas es beneficiosa para la salud ósea y ocular gracias a su aporte de vitaminas A, C y K; además, mejora la digestión por su fibra y cuida la piel y el cabello. Incluso, esta preparación rehidrata las células gracias a su riqueza en agua y potasio, desintoxica sin agredir el sistema digestivo, calma la inflamación, favorece la claridad mental y ayuda a calentar el cuerpo cuando hace frío.

Te compartimos la receta publicada en Hola para que aprendas a realizar esta sencilla, pero nutritiva preparación.

¿Qué necesitas para elaborar la crema de espinacas?

Ingredientes

- Espinacas (300 g)

- Papas (500 g)

- Cebolla (1)

- Mantequilla en pomada (40 g)

- Sal (al gusto)

- Pan

Preparación

1. Pelar las papas y la cebolla, lavarlas y trocearlas.

2. Poner al fuego en una olla cubierta de agua con una pizca de sal, llevarla a ebullición, dejar cocer 25 minutos a fuego bajo.

3. Añadir la mantequilla y triturar todo con una batidora.

4. Lavar y secar las espinacas, poner en la olla y cocer 10 minutos.

5. Rectificar la sal.

6. Repartir la crema en platos y acompañar con unas rebanadas de pan.



