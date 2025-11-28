¡No te vas a poder resistir!: Prepara un helado de melón en menos de cinco pasos

¿Por qué comer helado? Mucha gente ama comer este postre congelado por su agradable sabor y poque, además, resulta refrescante e hidratante sobre todo los días que hace mucho calor. Sin embargo, muy pocos conocen que comerlo aporta nutrientes como vitaminas, proteínas, calcio y energía; incluso, puede mejorar el estado de ánimo al liberar endorfinas y serotonina, y hasta reducir los niveles de estrés-
Si quieres hacer la prueba y aprovechar cada uno de esos beneficios realiza tu propio helado en casa. Te compartimos la receta de María Pérez Espín, publicada en Cuerpo Mente. Se trata de un helado de melón, fácil, saludable y refrescante.
¿Qué necesitas para hacer un helado de melón?
Ingredientes
- melón (1)
- Zumo de limón
- Hojas de hierbabuena o menta lavadas
Preparación
1. Cortar y pelar el melón.
2. Trocear en pedazos medianos y meter en un recipiente apto para congelador bien tapado.
3. Cuando te apetezca un helado saludable, solo tienes que sacar el recipiente y meter en la trituradora o licuadora los trozos de melón con un chorrito de zumo de limón y unas hojas de hierbabuena, y procesar.
4. Así conseguirás un helado de melón.
Tips
- Si lo quieres tipo granizado, debes agregarle un poquito de agua.
- Puedes utilizar otra fruta como patilla o uva, e incluso añadirle yogur griego o queso cottage para darle cremosidad.
- Para darle un toque decorativo o agregarle textura a la preparación, se recomienda utilizar frutos secos picaditos o galletas ligeras como barquillo.
