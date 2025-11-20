Horóscopo del 20 de noviembre: Es el momento ideal para cambiar de rumbo

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En estos momentos tienes un trígono positivo con la Luna. Esta energía te está ayudando a avanzar y dando ánimo para que puedas afrontar las situaciones difíciles que vives desde hace tiempo. Es muy importante entrar en una fase de agradecimiento a Dios y seguir manteniendo la alerta a nivel físico. No creas que ya estás fuera de peligro, debes estar atento a nivel máximo para evitar mayores complicaciones.

TAURO: Tienes activa una oposición negativa con el Sol y debes estar atento para no bajar la guardia a nivel de salud. Esta posición planetaria te resta mucha energía positiva y te puede llevar a un estado depresivo. Hay que subir de nivel y dejar atrás todos esos procesos que en el pasado te hicieron daño. El perdón es necesario y hay que seguir adelante con el poder de Dios en tu camino. Cuida mucho tu salud y bienestar.

GÉMINIS: Tu oposición con Marte indica un momento de gran tensión y desafío. Es fundamental que prestes atención a tus acciones y reflexiones con cautela. Existe la posibilidad que estés cometiendo errores significativos, por lo que hacer una pausa para evaluar y corregir el rumbo puede evitar mayores dificultades en el futuro. Actuar con honestidad y equilibrio te ayudará a comprender mejor la situación. Si consideras que es necesario pedir perdón, hazlo con sinceridad y apertura.

CÁNCER: Un trígono luminoso con el Sol se manifiesta en tu cielo interior irradiando una energía que favorece la mejora de tu calidad de vida y la creación de espacios positivos en tu hogar. En los planos mental, psicológico y emocional, esta vibración te brinda equilibrio, claridad y visión para contemplar tu futuro con mayor nitidez y reconocer lo que puede materializarse de forma inmediata.

LEO: Mucho cuidado con problemas en el amor. La situación se puede complicar con efectos negativos adversos. Todo es así, gracias a una cuadratura negativa con Venus. Debes hacer un esfuerzo grande para ver cómo evitas un conflicto que te lleve a una ruptura definitiva. Busca la manera de estar tranquilo y no dejarte arrastrar en discusiones que no te llevan a nada y que no tienen sentido. Mantente alerta y despierto.

VIRGO: Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Tienes un sextil positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. Lo más difícil ya sucedió, ahora queda volver a desarrollar tu vida desde cero. No te lamentes por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

LIBRA: Hoy se activa un sextil positivo con Mercurio retrógrado, la fuerza transformadora de la comunicación está a tu favor para rectificar. Este aspecto favorece los intercambios y te brinda la oportunidad de expresar tus ideas con mayor impacto. Aprovecha esta energía para dialogar con tu entorno, y mejorar tu estilo de vida. Comunícate desde tu centro con autenticidad con el corazón en la mano y apertura.

ESCORPIO: Te felicitamos por estar hoy con gran alegría y buen ánimo. El planeta Júpiter te bendice y te da sus mejores energías con un trígono positivo. Estás bien emocionalmente y con un excelente estado de optimismo. Es cuestión de tiempo en que vuelvas a tener un éxito sostenido con fuerza que permanezca durante toda tu vida. Si deseas llegar a la cima, debes mantener el enfoque y así lograr permanecer en la gloria.

SAGITARIO: La Luna en el día de hoy viene al rescate y te brinda una oportunidad de equilibrio emocional excelente para que pueda avanzar en esta semana tan crítica al nivel emocional. Debes más bien darle gracias a Dios por las buenas energías recibidas y por las oportunidades que te obsequia para crecer y evolucionar. La valoración es excelente para honrar los favores que se manifiestan.

CAPRICORNIO: Existe un sextil positivo en estos momentos con el Nodo Norte. El Universo te está brindando la oportunidad de visualizar bien lo que quieres en la vida. Es el momento de establecer metas concretas, luego entrar en acción y buscar la forma o la manera de lograr esas metas. En el futuro, debes establecer las estrategias para alcanzar la gloria. Hacer un alto y pensar cual es el rumbo que está tomando tu vida.

ACUARIO: Con buenas energías, disfrutas de un sextil positivo con Marte y todo se inicia con gran fuerza y fluidez. Es un cambio muy bueno donde vas a tener resultados impresionantes. Debes seguir adelante y no puedes frenar en estos momentos. Seguramente, todo se va a acelerar y estarás enfocado. Todo comienza hoy con alegría, por un futuro mejor, lleno de calidad de vida y bienestar. Sigue adelante, no te apacigües ahora.

PISCIS: Mercurio retrógrado te enfrenta hoy con una cuadratura tensa, lo que puede generar malos entendidos en conversaciones delicadas, especialmente con familiares cercanos. No es el momento ideal para abordar temas importantes. Lo más sabio será esperar al menos un mes, permitiendo que la energía se estabilice. Podrías verte envuelto en caminos confusos, cargados de tensión y posibles consecuencias negativas.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin