Horóscopo del 25 de noviembre: Estás atravesando un momento pleno de alegría y bienestar

ARIES: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.
TAURO: Una cuadratura de Plutón te está frenando, impidiendo que avances como deseas. Esta energía te exige cambios importantes, pero es crucial que los manejes con cuidado para evitar grandes errores y problemas. Piensa detenidamente en cada uno de tus próximos movimientos, y fortalece tu seguridad interior. Una vez más, tu sabiduría y tu conocimiento se harán presentes para guiarte.
GÉMINIS: Estás atravesando un momento pleno de alegría y bienestar. La maravillosa Luna te bendice con un poderoso trígono positivo, elevando tu energía y fortaleciendo tu camino. Te sientes en óptimas condiciones y este es el momento perfecto para avanzar con firmeza en las estrategias que ya has trazado hacia tus metas. Todo fluye de manera armoniosa y esta racha de buenas energías promete extenderse por mucho más tiempo.
CÁNCER: Hay que aprovechar la energía positiva de Saturno que está en estos momentos haciéndote un trígono positivo. Excelente energía para darle solidez a tus pasos. Sumamente importante que le des valor a lo que haces ahora. Por favor, actívate y busca la manera de empujar procesos que te acerquen a tus metas. Ahora es el instante de reaccionar y de entrar en total acción. Sigue adelante, Dios está a tu lado.
LEO: Estás muy triste y el día de hoy se está complicado por una oposición con la Luna, que te entrega energías negativas, y se reflejan en tu estado anímico. Tus emociones están muy alteradas y genera un desequilibrio general que puede abrir la puerta a las enfermedades. Hay que tener mucho cuidado y evitar un estado depresivo sin sentido. El Universo tiene mucho que ofrecerte y es el momento de valorar lo bella que es la vida.
VIRGO: Es un día súper maravilloso con los efectos excelentes de un sextil que involucra a Venus. Tu vida va a cambiar para siempre, es un momento especial para utilizar el impulso del Universo y lograr los cambios requeridos que están estancados. Ahora empiezas a sentir que es más fácil caminar por el sendero. Sientes que Dios te ayuda y se manifiesta en tu vida de manera positiva para lograr tu avance.
LIBRA: La maravillosa Luna te bendice con un poderoso trígono positivo, elevando tu energía y fortaleciendo tu camino. Estás atravesando un momento pleno de alegría y bienestar. Te sientes en óptimas condiciones y este es el momento perfecto para avanzar con firmeza en las estrategias que ya has trazado hacia tus metas. Todo fluye de manera armoniosa y esta racha de buenas energías promete extenderse por mucho más tiempo.
ESCORPIO: La Luna está influyendo a través de una cuadratura negativa. Hay días que las energías están estancadas y no fluyen. No debes entrar en desesperación. Busca mejor la calma para que todo sea menos traumático. Te sientes muy triste y es normal pasar algunos momentos sin suficiente fuerza de voluntad. Lo que no debes permitir es quedarte allí en ese estado. Por suerte, esta energía negativa es muy pasajera.
SAGITARIO: Podrías recibir buena información del más allá a través de tus seres queridos fallecidos, que siguen ayudando a toda la familia. Hoy estás súper conectado con otras dimensiones espirituales. Estás bajo las influencias positivas de un sextil con Plutón. Debes estar alerta para recibir la información y luego codificar bien los mensajes. Podrías establecer por un buen tiempo la comunicación espiritual con gran fluidez.
CAPRICORNIO: Hay días malos que se tienen que soportar. Existe una oposición negativa con Júpiter. Sientes que tu vida no está bien y el rumbo que está tomando no te gusta. Tienes que vivir con esos procesos. Debes madurar tus aspectos emocionales y entender que todo en la vida busca un balance. La vida es así, como una pequeña montaña rusa, llena de éxitos y de fracasos. Queda de nuestra parte celebrar y aprender de los errores.
ACUARIO: La Luna está pasando por tu signo astrológico y te permite estar en paz y con mucha calma. La vida por fin te compensa y te ayuda. Estás entrando en un estado superior de armonía. Todo comienza a ser más estable y más cómodo. Debes aprovechar este momento para que restablezcas nuevas energías. Estás muy feliz y tranquilo por ver los resultados obtenidos con grandes sacrificios. El Universo brinda la gloria a la constancia.
PISCIS: Excelente momento a nivel emocional y ahora debes avanzar de manera acelerada para aprovechar el buen instante que vives. Ya superaste grandes batallas y eres un súper campeón. ¡Prepararte! porque pronto volverás a entrar en guerra, donde el planeta Saturno va a mantenerse en tu signo para revisar todo en tu vida y donde te encuentre una falla, te la hará ver para que rectifiques y logres ser mejor cada día.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin