Horóscopo del 28 de noviembre: Es mejor evitar el conflicto

ARIES: El Sol se conecta de manera positiva a través de un trígono espectacularmente bueno para ti. La vitalidad del Sol y las emociones de la Luna se unen para darte un equilibrio sostenido. Estas energías te permiten activar la regeneración total en todo tu cuerpo. Debes estar agradecido con Dios por las bondades y las bendiciones recibidas en estos momentos. Dios te bendiga.

TAURO: Continúan las situaciones negativas a nivel de pareja y esto se debe a una oposición con Venus. Tus fuerzas se debilitan y te afecta muchísimo estar discutiendo con la pareja. Por lo tanto, creo que es mejor calmarse y llegar a unos acuerdos para conversar y no perder la relación. A menos que sean cosas difíciles o complicadas que ya no se permiten y que no sean elementos graves.

GÉMINIS: Continúa una oposición negativa con el Sol. Las circunstancias se pueden complicar a nivel de salud. Tiene que buscar de nuevo el equilibrio corporal para estar bien en todos los sentidos. También hay que reflexionar e investigar las causas del porqué estás teniendo esta crisis. Debes hacer ajustes en tus creaciones que no son las más correctas y debes modificar ese proceso. Hay que localizar el origen de tu estado físico.

CÁNCER: Hoy existe una conjunción poderosa con Júpiter, que también está ayudando a nivel de la salud, regenerando todas tus células. Esta gran conjunción te ofrece paz interna y te obliga a mantener este momento para generar una continuidad que permita una excelente fluidez de energías positivas. Es importante avanzar en este sentido y aprovechar al máximo el impulso planetario.

LEO: En estos instantes tienes una cuadratura negativa con Venus. Seguramente puedas tener algunas circunstancias difíciles en el amor y no te recomiendo las discusiones con tu pareja. Debes calmarte y relajarte para evitar alguna ruptura de la relación. Quizás más adelante puedas retomar algunos puntos de vista y resolver las diferencias. Pero ahora mismo, sería catastrófico para ambos. Es mejor evitar el conflicto.

VIRGO: Dios te está ayudando en estos momentos tan difíciles. Estás disfrutando de un sextil positivo con Júpiter. Energía que te permite avanzar, crecer, desarrollarse y poder seguir en tu camino. Es importante tener este respaldo porque te vas a sentir mucho mejor, ahora vas a poder progresar de manera más fácil. Se abren las oportunidades con gran fuerza. Es el momento de actuar con confianza.

LIBRA: Se activó un sextil con el Sol. En estos momentos puedes regenerar tu cuerpo físico y obtener la energía necesaria para que continúes en esas transformaciones. Sabes que durante todo el mes que acaba de pasar te viene hablando el Universo. Esta conexión con el Sol es maravillosa y te va a permitir seguir adelante con fuerza, ánimo y vitalidad, para tener unos resultados excelentes. Sigue adelante.

ESCORPIO: Tienes trígono positivo con Saturno, ayudándote mucho a consolidar los proyectos que estabas ejecutando y ahora empiezan a dar sus frutos. Es el momento espectacular para seguir adelante de la mejor manera, con resultados concretos y beneficiosos para toda tu familia. Tienes que avanzar, porque tienes todos los caminos abiertos y sin obstáculos.

SAGITARIO: En medio de todo el estado de crisis que tienes ahora mismo se levanta el planeta Marte para darte la energía necesaria para que logres ponerte de pie y volver a caminar para luego volar. Tienes el impulso para salir adelante. Es ahora o nunca. Vamos con ánimo a regresar al camino de la luz. Espero que las enseñanzas recibidas estén grabadas en tu mente y en tu espíritu para que puedas en el futuro rescatarlas y sacar de ellas lo mejor.

CAPRICORNIO: Tu intuición es muy buena y nunca debes dejarla a un lado. En esta oportunidad, tienes un sextil positivo con Neptuno. Estas energías facilitan la conexión con otras dimensiones y permite la comunicación con Ángeles, Arcángeles, Querubines y Serafines. También podrás tener contacto con tus seres queridos que ya no están con nosotros, pero que siguen ayudando en tu evolución espiritual. Conversa con ellos y establece una amistad.

ACUARIO: El amor se complica. Tienes una cuadratura con Venus y el amor se aleja de tu vida. Las circunstancias son mucho más difíciles de lo normal y ahora el cariño entra en un proceso de abandono. Debes dejarlo así para centrarte en tu vida y así puedas mejorar los aspectos de salud que están pendientes en estos momentos presentes. Es muy importante volver a la raíz de tu ser interno en equilibrio.

PISCIS: Tienes que aprovechar esta ayuda del Universo para poder consolidar la pasión que sientes por ese ser querido. El amor toca a tu puerta a través de un trígono positivo con Venus que te permite seguramente poder tener una nueva relación estable. Se abren los caminos, para que puedas avanzar en este tema tan importante. Llegó el momento de formalizar la relación y pasar al siguiente nivel. Que Dios les bendiga su unión.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin