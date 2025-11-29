Horóscopo del 29 de noviembre: Se abren los caminos

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.

TAURO: En esta oportunidad tienes un sextil positivo con Saturno. Esta energía planetaria te brinda la fuerza para continuar con pasos sólidos y puedas alcanzar tus metas de manera más fácil. Todo lo que te propongas en estos momentos tendrán una repercusión positiva durante los próximos años de tu vida. Debes estar muy atento a lo que haces ahora para que no pierdas estas energías y puedas lograr una mejor calidad de vida.

GÉMINIS: Existe una cuadratura negativa con Saturno. Te sientes muy presionado por tu entorno. Es importante para ti honrar tu palabra y seguir adelante creciendo, desarrollándote al mejor nivel posible. Tu vida tiene que transformarse de manera positiva. Convertirte en un ser de luz que permite entonces la evolución a través del tiempo, de lo contrario, podrías enfermar o somatizar a través de tu cuerpo la presión que sientes.

CÁNCER: El amor toca a tu puerta a través de un trígono positivo con Venus, que te permite seguramente poder tener una nueva relación estable. Tienes que aprovechar esta ayuda del Universo para poder consolidar la pasión que sientes por ese ser querido. Llegó el momento de formalizar la relación y pasar al siguiente nivel. Se abren los caminos para que puedas avanzar en este tema tan importante. Que Dios les bendiga su unión.

LEO: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno. Tu alma pide quietud y calma para poder reorganizar algunos elementos perturbadores que te están desviando de tu camino lleno de luz. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio retrógrado y estas influencias no te hacen bien. Debes buscar la manera de salir adelante con buenas energías. Dios te ama y te envía señales para que reacciones y puedas hacer los ajustes.

VIRGO: Enfrentas una oposición de Saturno que puede afectar seriamente tus niveles de energía. Si te sientes débil o notas problemas de salud, es una señal de que debes actuar. Es crucial que cuides tu bienestar físico para salir de esta crisis. Mantente alerta y consciente de lo que te rodea, así evitarás complicaciones y prevendrás un posible accidente. Mantén la calma y actúa adecuadamente en busca de ayuda médica.

LIBRA: Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión con Dios.

ESCORPIO: Dios se hace presente en tu vida y ahora todo fluye con una protección impresionante. Con estas energías positivas, los resultados están garantizados. Tienes un trígono positivo con Neptuno y estás en un proceso que genera grandes éxitos en tu vida. Una vez más, sientes que el Universo te bendice para que puedas avanzar con fuerza. Ahora debes enfocarte en tu meta y definir bien lo que deseas hacer con este apoyo.

SAGITARIO: Es el momento de cuidar el cuerpo físico y mejorar sustancialmente. Se disparan todas las alertas y tienes que evitar cualquier peligro a tu integridad. Tienes activa una cuadratura negativa con Saturno y es mejor que abras los ojos y estés súper atento para evitar males mayores. Estos próximos seis meses serán de mucha tensión y hay que prestar atención a los detalles.

CAPRICORNIO: Hoy tenemos un sextil positivo con Venus, el planeta del amor, seguramente hoy vas a poder conectarte con esta energía positiva y podrás compartir con tu pareja una velada amorosa. Podrás disfrutar de las mieles de los placeres de la vida, debes aprovechar, planificar y organizar para producir esta energía verdadera de Venus.

ACUARIO: El Sol te bendice en estos momentos con un sextil positivo extraordinario que te permite conectarte con fuerza y afianzarse con energía positiva en la vida. Con mucho optimismo, estás luchando grandes batallas, pero tu corazón es noble, fuerte y tiene unas experiencias enormes en la guerra, por lo tanto, rinde más y por ser un guerrero, ya has demostrado que eres un ser especial y ahora mereces la gloria.

PISCIS: Existe un trígono positivo con Júpiter que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También trae buena suerte. Sería muy interesante si pudieras jugar al azar y lograr un dinero extra que permita continuar en la vida bajo mejores condiciones.

Por Arturo Acosta

