Horóscopo del 30 de noviembre: Dios te sigue abriendo caminos

ARIES: La maravillosa Luna está transitando por tu signo y te está ayudando a nivelar todas tus energías. Una vez más, Dios te ayuda y te envía esta influencia planetaria excelente, justo en el momento indicado, donde en verdad lo necesitas. Debes calmarte, pensar bien y luego actuar. No es bueno reaccionar de manera agresiva ni mucho menos violenta, busca la manera de llegar a un buen acuerdo y salirte de los problemas.

TAURO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.

GÉMINIS: Emocionalmente te encuentras muy bien. Estás pasando por un excelente momento bajo las influencias positivas de un sextil con la Luna, que te ayuda a nivelar tus energías y a sobrellevar cualquier situación, sin importar el tamaño de la misma. Sin embargo, debes mantenerte alerta y comprender que esa sensación no es permanente y puede cambiar en cualquier momento y así volver a entrar en la realidad de tu vida.

CÁNCER: En los últimos días, has sentido una energía que te permite avanzar en gran velocidad. Se termina un ciclo más de tu vida con mucha fuerza y con excelente optimismo. Dios es grande y te ayuda a través de un trígono con Mercurio que te bendice para que todos tus planes entren en acción y puedas seguir haciendo tus estrategias para alcanzar tu meta. Siempre es bueno caminar por el sendero adecuado.

LEO: En estos momentos existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en procesos donde Dios te bendice para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y que seguramente mantendrás en tu mente por años.

VIRGO: Mucho cuidado con el dinero y las inversiones. Existe mucha probabilidad de que se pierda esa inversión o seas víctima de una estafa. Estás bajo las influencias negativas de Neptuno y lo más posible es que intenten engañarte. No es el momento de hacer ninguna inversión. Debes esperar más tiempo para tener buenos resultados en los negocios. No se desespere y guarde la calma. Después me lo agradecerá.

LIBRA: Estos días serán un poco duros, pero tú eres un ser que lo aguanta todo y cada día eres más fuerte. Ahora te has convertido en un verdadero guerrero que quiere avanzar cuando aspire y que puede frenar cuando lo desee. Lo que no te mata te hace más fuerte y estás con ganas de lograr grandes beneficios para tu vida evolutiva. Sin embargo, tienes a la Luna opuesta y todavía piensas o extrañas tu pasado.

ESCORPIO: El planeta Mercurio está en tu signo astrológico y esta energía viene a dinamizar todo tu ser de manera positiva. Existen elementos que estaban estancados y que ahora se ponen en actividad para lograr grandes beneficios. También debes apurar el paso y lograr lo más que se pueda, porque este mismo planeta entrará en su fase de retrogradación y seguramente va a frenar algunas actividades.

SAGITARIO: No estés inventando por allí a nivel espiritual. Existen muchas personas negativas que no quieren lo mejor para ti ni mucho menos desean tu evolución. Esas personas falsas deben ser eliminadas de tu vida y debes apartarte de manera inmediata. Abre los ojos y efectúa la acción correcta para tener un mejor futuro. Ahora mismo estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con Neptuno.

CAPRICORNIO: Comienzas con una cuadratura negativa con la Luna. Esto hace que estés deprimido y no deberías estar así. Corresponde estar agradecido con Dios por todo lo que estás haciendo en tu vida. Mira tú pasado y verás que has superado muchos momentos difíciles y es hora de valorar todas esas enseñanzas recibidas. El Universo te bendice en cada momento y te obliga a seguir caminando por el sendero de la luz.

ACUARIO: Tu alma clama por quietud y calma para poder reorganizar aquellos elementos perturbadores que te están alejando de tu camino de luz. Es tiempo de regalarte un espacio de profundo silencio interior. Estás bajo la influencia de una cuadratura negativa con Mercurio y estas energías pueden generar confusión o desvíos. Por eso es fundamental que te conectes con tu centro y busques avanzar con vibraciones elevadas.

PISCIS: La cuadratura con Marte te coloca en un momento delicado, donde tus acciones pueden desencadenar consecuencias importantes. Es vital que observes con atención lo que estás haciendo y te tomes un instante para reflexionar. Podrías estar cometiendo errores significativos y hacer una pausa ahora puede evitarte mayores complicaciones en el futuro. Es tiempo de frenar, revisar con honestidad y actuar desde el equilibrio.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin