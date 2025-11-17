Conoce cuál es el remedio casero más efectivo para combatir el dolor de muela en un “tris”: así debes aplicarlo

Suscríbete a nuestros canales

La mala higiene bucal es una de las causas más frecuentes por la cual aparece el dolor de muela, ya que, tiende a generar la presencia de caries y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo, masticar alimentos duros también puede generar una fisura en la muela, por ello, el dolor puede ser agudo y persistente.

Por lo tanto, en la actualidad el mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el dolor de muela, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la vainilla contiene propiedades antinflamatorias y analgésicas que alivian el malestar, según Healthline.

¿Cómo debes aplicar la vainilla?

Lo más recomendable es que la persona coloque cuatro gotas de vainilla en un algodón y posteriormente, lo adhiera en la muela afectada, debe dejar actuar el producto durante 15 minutos, luego debe retirar el algodón.

Cabe destacar, que si el dolor de muela dura más de 48 horas lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el dolor de muela se sugiere que la persona establezca hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debe asistir a consulta médica una vez al año.

