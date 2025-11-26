¡No las ignores!: cinco señales que tienes demasiada azúcar en el organismo

Suscríbete a nuestros canales

El azúcar en la sangre, o glucosa, es la principal fuente de energía del cuerpo y proviene de los alimentos que se consumen a diario.

Según explican los expertos de MedlinePlus el cuerpo descompone la mayor parte de los alimentos en glucosa y la libera en el torrente sanguíneo. “Cuando su glucosa en sangre sube, le indica a su páncreas que libere insulina. La insulina es una hormona que ayuda a que la glucosa entre en las células para ser utilizada como energía”.

¿Qué hace el azúcar en el cuerpo?

Desde los zumos de frutas, los cereales y hasta las barras de granola y el kétchup tienen azúcar añadido, por lo que, sin percatarte, puedes estar exagerando en su consumo. Y es que “el azúcar es una sustancia química que altera el estado de ánimo. Nos sentimos felices después de comerla, lo que aumenta su calidad adictiva”, explica Jean Copeland, RND, LD, dietista y nutricionista en el Centro Cardiaco y Vascular de DHMC.

En tal sentido, cuando se consume en exceso puede provocar enfermedades cardíacas, obesidad, hipertensión, diabetes, caries dentales y alteración en los niveles de triglicéridos y colesterol.

¿Cómo saber si tienes demasiada azúcar en el organismo?

Algunos signos a tener en cuenta incluyen pérdida de peso, fatiga, aumento del apetito, aturdimiento, visión borrosa, respiración rápida y profunda, refiere la web Cigna. Otros signos a considerar son:

1. Dormir mal. Si a menudo te despiertas alrededor de las tres e la mañana podría significar que tu sistema nervioso está sobre estimulado debido a niveles altos de azúcar en la sangre.

2. Sed constante y micción. Si siempre tienes sed y corres al baño, tus riñones pueden estar tratando de eliminar el exceso de azúcar.

3. Antojos intensos de dulces o carbohidratos. Cuando los niveles de azúcar en la sangre son demasiado altos, su insulina no funciona correctamente y el cuerpo comienza a demandar más combustible, especialmente azúcar.

4. Picazón inexplicable en el cuerpo. Esto sucede porque los niveles altos de azúcar dañan los vasos sanguíneos diminutos que afectan la piel.

5. Dolor corporal. Se presenta porque el azúcar puede dañar los nervios y provocar dolores crónicos.

