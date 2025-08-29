Bendiciones del Universo para la humanidad: conoce por cuánto tiempo se mueven estas energías

Suscríbete a nuestros canales

Muy pocas veces el cosmos nos brinda una oportunidad de felicidad infinita. Durante toda esta semana la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón y Urano se unen con aspectos astrológicos positivos entre sí. Si bien es cierto, no existe un día totalmente positivo, pero, si algo se asemeja, es lo que estamos observado en el firmamento.

Las energías son excelentes y seguramente estas fuerzas se va a manifestar en nuestras vidas durante los próximos meses. En este periodo de tiempo, seremos testigos de eventos asombrosos para ayudar a la humanidad a resolver sus diferencias y el pueblo de manera general estará satisfecho al recibir la gloria de Dios todo poderoso.

¿Qué esperar?

Las familias se unirán en amor y quedará atrás toda situación negativa que se libera a través del perdón. Quizás este sea el primer evento de gran impacto en la nueva era de Acuario, donde se tiene prometido por todos los avatares espirituales una convivencia espectacular, en armonía entre todas las naciones y religiones del planeta. Somos unos seres privilegiados de vivir en esta época tan trascendental donde la luz se manifiesta para mantener el buen camino en armonía perfecta según las siete leyes cósmicas que nos mantiene en movimiento.

Se recomienda de manera general, estar atentos y en muchos de los casos, ser lideres para participar activamente en los cambios que el Universo propone de manera energética, pero que requiere de acciones físicas para llevarse a cabo. Siempre los humanos desde tiempos inmemorables tenemos el libre albedrío de tomar la elección sin importar si es acertado o no. Despertemos y tomemos esa alternativa consciente y así seleccionar el camino correcto para el bien común despojándonos de los beneficios personales.

Los signos del zodíaco

ARIES

Estarán sumamente favorecidos, recibirán un respaldo excelente para consolidar sus acciones para mejorar todo lo que se pueda con respecto a un nuevo plan de vida. Sentirán que Dios está presente en sus vidas y recibirán ayuda celestial para avanzar y seguir creciendo. Mantenga el enfoque y ejecute acciones concretas.

TAURO

Las transformaciones se harán en el ámbito amoroso y se recomienda no aferrarse al pasado ni a ninguna relación de pareja para evitar dramas innecesarios que no generan ningún beneficio. Soltar lo que no funciona para evolucionar adecuadamente con una mirada fija en el futuro inmediato.

GÉMINIS

Estarán muy felices al soltar responsabilidades que venían siendo asfixiantes. Sentirán que se les quitó un gran peso de encima para abrir paso a un nuevo ciclo de armonía. Se espera que esta experiencia sea de ayuda para que en el futuro no se repita. Debe siempre prevalecer la salud y el bienestar.

CÁNCER

Se abren los caminos de la prosperidad y abundancia con una enorme firmeza. Ahora mismo, entran en una etapa única para sus vidas donde serán observados para saber si han madurado emocionalmente y hacen buen uso de los recursos económicos que recibirán de manera exuberante y fluida.

LEO

Los solteros sentirán una necesidad imperiosa de establecer una relación en matrimonio, y los casados estarán renovando sus deseos de permanecer unidos a través del amor que se profesan. En todos los escenarios amorosos estarán beneficiados adecuadamente para que reine la integración y la felicidad.

VIRGO

Ahora se verán más claras las metas que se deben alcanzar. Es muy posible que se diseñe un plan de vida acorde a los tiempos. Los beneficios serán excelentes y la ejecución espectacularmente llevada con orden estricto. Se realizará un análisis profundo para determinar los errores y corregirlos.

LIBRA

El foco principal estará en temas relacionados con la salud y el dinero. Es una dinámica dual que arrastra una a la otra. Si su salud está mal, es lógico que su economía se derrumbe y es importante evitar el colapso. Para evitar el desbalance, debes estar muy atento para prevenir situaciones delicadas a nivel físico.

ESCORPIO

Seguramente recibirán un impulso significativo para mejorar la economía y salir de deudas adquiridas. La liberación financiera se hace presente con fuerza para generar paz interior. El firmamento sabe que ya aprendieron de experiencias pasadas y ahora llegó el momento de una demostración de evolución.

SAGITARIO

Salen definitivamente de un periodo difícil que debe quedar en el pasado. En el presente se requiere de un análisis para saber cómo quedaron y proceder a diseñar un nuevo plan de acción para la recuperación de la vida. El agradecimiento es muy importante para permitir un mejor flujo de energía celestial.

CAPRICORNIO

La falta de energía está ocasionando problemas de salud que deben atenderse a la brevedad posible. El desgaste es impresionante y se recomienda visitar al médico de manera inmediata para restablecer el orden. Son muchos años sin prestar atención al cuerpo físico y el deterioro es una realidad.

ACUARIO

Llegó el momento de ejercer el liderazgo para guiar a la humanidad a un nuevo amanecer. El Universo ha invertido mucha energía positiva para formarte y prepararte para este momento histórico. No debes rechazar la oportunidad para ejercer el poder en el momento que sea requerido.

PISCIS

Las bendiciones de Dios se manifiestan en el camino para abrir los portones que antes estaban sellados. Sentirás que has sido liberado para avanzar de manera más acelerada. No permitas bajo ninguna circunstancia desacelerar el ritmo de acción. Deja el miedo atrás y sigue mirando al frente para alcanzar la meta.

