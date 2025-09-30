Carta astral de Miley Cyrus: estará apartada un tiempo de los escenarios

Suscríbete a nuestros canales

Miley Cyrus, nació en Nashville, Tennessee, Estados Unidos. El 23 de septiembre de 1992 a las 04:19 pm. Signo Sagitario con ascendente Tauro. En la actualidad es la artista femenina más famosa del planeta. Es un ser muy liberal y ama su independencia. Está bien enfocada, a pesar de verse dispersa. Su Sol en casa 7 le genera un excelente trabajo en equipo y un elevado nivel de comunicación con todos. Su Luna y Plutón en casa 6, la hace adicta al trabajo y se entrega con el corazón. Esa misma Luna en Escorpio, la hace ser muy apasionada y exigente en la intimidad. Su Venus en casa 8, le hace tener muchas aventuras en total secreto y es posiblemente bisexual, al tener conjunción Venus, Urano, Neptuno. La peripecia de tener hijos es mínima, al tener a júpiter en casa 5 en cuadratura a Neptuno. Sera muy criticada y su vida generara muchos escándalos, al tener Saturno en casa 10.

FUTURO: Plutón tocara su Saturno en casa 10, que le hace un trígono positivo a Júpiter en casa 5. Este evento, será el más importante de su vida, al alcanzar la cima artística mundial. Los triunfos de hoy, son apenas el inicio de una mega estrella musical, que llegará a ser leyenda.

SALUD: Tendrá que tener mucho cuidado con enfermedades de carácter sexual y posibles tumores en los senos. Crisis, que le apartarán de los escenarios. Desde ahora, tendrá que activar su consciencia y cambiar su estilo de vida para prevenir.

AMOR: Para ella, es complicado estabilizar un buen amor. Su misión de vida es lograr llegar a tener un matrimonio estable. Ya, lo intento y quizás no fue lo mejor, pero es muy posible que lo vuelva a realizar para el año 2026-27.

DINERO: Por su triple conjunción entre Neptuno Urano y Venus en casa 8. Están garantizando los ingresos económicos a través de su talento artístico. Las ganancias serán multimillonaria en el futuro y cada día más fluidas las inversiones en el espectáculo.

FAMILIA: Una madre muy afligida y poco orgullosa de su hija. Luna conjunción Plutón hace que la relación sea muy complicada e irreparable. Su padre, al ver perder a su hija, se apartó de su camino para hacer su vida más calmada después de divorciarse.

EMOCIONES: Se siente muy sola y sin familia, poco comprendida. Deberá evitar caer en depresiones fuertes y buscar rápidamente su estabilidad a través del perdón. Se va a refugiar en su trabajo y así pasaran los años hasta llegar al colapso.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

