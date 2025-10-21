Carta astral de Salvador Pérez: Entérate si será elegido Salón de la Fama

Suscríbete a nuestros canales

Salvador Pérez. Nació en Valencia, Venezuela, el 10 de mayo de 1990 a las 2:25 am, es del signo Tauro con Ascendente en Piscis. Novato del año en la liga profesional venezolana en 2012/13. Pelotero receptor en Grandes Ligas desde el 2011, 14 años en el mismo equipo de Kansas City. Ganador de una Serie Mundial, 1 MVP de Serie Mundial, 8 juegos All Star, 3 Bates de Plata, 5 Guantes de Oro, Líder jonronero 2021 con 48 vuela cercas. Ganador del premio “Luis Aparicio”. Los números y hazañas lo catapultan como un posible Hall de la Fama. Está casado y tiene 3 hijos.

Futuro: Podría ser el tercer Hall de la Fama de Venezuela y dependerá de su esfuerzo en los próximos 5 años. Se cuidará al máximo y hará grandes sacrificios para lograr esta hazaña con el apoyo de toda su familia. Su impecable actuación fuera del campo de juego le ayuda a lograr grandes reconocimientos.

Salud: Está muy agotado y cada día se le hace más difícil mantener el nivel óptimo que le exige las Grandes Ligas. Aun así, lo logrará y podría jugar hasta el 2030. Su retiro será impresionante con excelentes números, suficientes para llegar a la inmortalidad.

Amor: Su matrimonio es muy sólido y es la base para seguir avanzando en otros sectores de la vida. Está motivado por sus seres queridos y seguramente lo logrará con maravillosas energías. Mantendrán la alegría para disfrutar al máximo con sus hijos.

Dinero: Ganará más dinero en sus últimas temporadas en las Grandes Ligas, y acumulará dinero para hacer negocios relacionados con las telecomunicaciones, componentes y accesorios. Mantendrá su alto nivel económico y en 10 años doblará su fortuna.

Familia: Hará todo por la familia y estará bien enfocado en darle calidad de tiempo para el disfrute y la recreación. Sus más fieles fanáticos son sus hijos y la vida le dará la oportunidad de culminar sus días con respeto y amor.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube