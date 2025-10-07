Carta astral de Víctor Drija: su condición física y otros aspectos requieren atención

Suscríbete a nuestros canales

Víctor Drija, nació en Caracas, Venezuela el 16 de enero de 1985 a las 11:25 am. Es del signo Capricornio con Ascendente en Aries y Luna en Sagitario. Excelente artista muy completo, en pleno desarrollo de su carrera. Cantante, compositor, actor, animador, coreógrafo y bailarín. Ha grabado 2 discos, 10 colaboraciones, 6 novelas. Diferentes premios en los que destacan: Orquídea de platino y 6 Premios Pepsi. Padre de 2 hijos.

Futuro: Se activa su vida artística y retoma el camino para volver a estar en la cima. En el 2025 -26 va a realizar lanzamientos de nuevo material musical. Su vida estará más estable al facturar dinero de manera más constante. Deberá buscar ayuda profesional, para mejorar algunos aspectos psicológicos emocionales. Se espera que regrese su confianza y pueda brillar con esplendor.

Salud: Tendrá que tener mucho cuidado durante los próximos 2026-27. Estará muy agotado y fuera de condiciones físicas. Deberá hacer ejercicio y bajar de peso, para cumplir con los compromisos artísticos. Siempre es bueno cuidar su sistema respiratorio, alergias e intoxicaciones. También el sistema urinario, se pude ver afectado.

Amor: Se ha logrado superar grandes crisis y ahora su vida se torna mas estable. Para los años 2027-28 sufrirá de unas dificultades en la relación de pareja, que podría poner fin a su matrimonio. Se salvará, si su ego, no esta muy alto, para solventar el problema.

Dinero: Después de mucho tiempo atrás, se inicia en el 2026 el proceso para activar la prosperidad y abundancia. Deberá ser mejor administrador y demostrar que ha aprendido de las experiencias del pasado. Evitar gastos superfluos y será mejor invertir en sus próximos pasos artísticos.

Familia: Se requiere una estabilidad económica, para consolidar a la familia. Seguramente va a comprar una vivienda que permita tener mas estructura y tranquilidad. Va a valorar mucho su hogar y disfrutara de sus hijos.

Emociones: En la actualidad, se encuentra más maduro y podrá soportar cualquier situación critica que pueda vivir en el futuro. Ha fortalecido su carácter y ahora toma decisiones con mayor seguridad.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

