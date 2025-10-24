Desde el 24 hasta el 28 de octubre: Recibimos bendiciones del Universo

Suscríbete a nuestros canales

En raras ocasiones el cielo nos regala una alineación positiva de alto nivel energético. Desde el 24 hasta el 28 del presente mes, seremos testigos de bendiciones celestiales emanadas de un gran trígono benefactor en los signos de agua: Escorpio, Cáncer y Piscis. Esta configuración involucra a la Luna, Mercurio, Marte, Júpiter, Neptuno y Saturno, generando una sinfonía cósmica de transformación.

¿Qué esperar?

Se prevé que los acontecimientos colectivos se aceleren, moviéndose con una fuerza imparable. Lo que estuvo contenido o bloqueado se libera, dando paso a una nueva etapa tras una purificación inminente. Pequeñas provocaciones podrían escalar en grandes conflictos, con consecuencias directas que impulsan el cambio. Por ello, cuidar las emociones será esencial para preservar el equilibrio y evitar manifestaciones de violencia física.

Las intenciones buscarán constantemente una atmósfera más serena para resolver las crisis personales y propiciar una armonía social. El amor propio se activará y la comunicación interna del pensamiento libre se verá influenciada por el entorno, generando resultados luminosos que favorecen la transformación.

La naturaleza hablará a través del elemento agua: lluvias intensas e inundaciones ocuparán titulares en los medios. Las zonas vulnerables deberán ser evacuadas para prevenir tragedias. Las cantidades del vital líquido serán sorprendentes y la prevención será clave para salvar vidas. Se debe actuar con cautela para evitar involucrarse en conflictos innecesarios.

Se recomienda entregarse a Dios mediante una conexión espiritual profunda. La percepción será individual, y algunos quedarán hipnotizados al presenciar los eventos. Los escenarios posibles traerán resultados inevitables y fáciles de interpretar. El discernimiento, la prudencia y la elección de acciones correctas serán la clave para emerger con la gloria entrelazada en las manos.

Univisión

Los signos del zodiaco

ARIES

Estarán recibiendo algunas oportunidades para salir adelante a nivel económico y deberán identificar correctamente para aprovechar la ayuda planetaria. Los problemas sentimentales también se solventarán para dejarlos atrás y continuar en la relación. Recuerdos llegarán para valorar el pasado y agradecer el futuro.

TAURO

Recibirán lecciones fuertes por estar hablando de más y de manera inadecuada. Se recomienda guardar silencio para no complicar la situación y pasar desapercibidos. Demostrar que son seres evolucionados llenos de alta sabiduría que ha dejado atrás las malas costumbres propias de la ignorancia.

GÉMINIS

La prioridad será respetar la autoridad y mantener la ética para no desviar su valiosa actitud. Estarán siendo observados con detenimiento y al momento de cualquier equivocación serán señalados con gran deshonra. Mantener la imagen intacta es uno de los objetivos primordiales durante estos días.

CÁNCER

El dinero estará activo fluyendo con total conformidad. La vida te sonríe y permite abrir los caminos para recibir la prosperidad y abundancia. Se recomienda abrirse a recibir toda la fuerza positiva del Universo que entrega las llaves de las riquezas infinitas para realizar siempre el bien para sí mismo y el entorno.

LEO

Deberán revisar cuidadosamente y en detalle, los planes a ejecutar para cerrar el año de manera positiva. Será muy efectivo si se analiza de manera certera con objetividad, los resultados hasta ahora obtenidos. Luego ejecutar los respectivos ajustes y mejorar de manera significativa para obtener un mejor futuro.

VIRGO

Estarán muy beneficiados para iniciar una remontada y salir delante de una vez por todas. Recibirán oportunidades para mejorar, pero deberán poner de su parte y facilitar la ayuda. Si su pesimismo se hace presente, estará obstaculizando sus procesos y como consecuencias sus realidades.

LIBRA

El amor propio deberá estar por encima de todo. Llegó el momento indicado para visitar al médico y realizar chequeos profundos para mejorar la salud. Las excusas deberán quedar apartadas para abrir paso a la verdad de la situación física. Es obligatorio activar el tratamiento adecuado y de manera inmediata.

ESCORPIO

Las oportunidades de surgir son excelentes y estarán recibiendo milagros para abrir los portones de la prosperidad y la abundancia. La vida les cambiará para siempre con el impulso magnifico que les ofrece el Universo. Se espera que ahora se actúe con prudencia para no malgastar los recursos económicos.

SAGITARIO

Se hará justicia divina y ahora todo será más fácil para caminar a buen ritmo con la oportunidad de correr para luego volar. No frenar las acciones y continuar avanzado a pesar del esfuerzo que se hace cada día. Dios está observando cada sacrificio para compensar con la victoria suprema.

CAPRICORNIO

Son unos verdaderos maestros. Ahora saldrán adelante una vez más de las situaciones que están apareciendo en el presente. Han salido adelante frente a problemas más complejos. Se recomienda evitar el pánico y pensar con mente fría para recordar las salidas posibles del laberinto.

ACUARIO

El desespero no debería controlar la situación. El espíritu inmortal deberá ejercer su poder para manejar la crisis de manera fácil y ver cómo se precipitan los errores de los demás. La calma será una herramienta invencible y efectiva. El silencio tiene poder y desespera al enemigo que no ve resultados.

PISCIS

Se camina en terreno sólido para lograr la estabilidad en cada paso. Ahora estarán más seguros para avanzar realmente con acciones planificadas que permitan un crecimiento. Viven días históricos sin darse cuenta de los alcances realizados. Agradezcan a Dios por permitir esta evolución sustentable.

Por Arturo Acosta

Instagram @arturoacostamerlin WhatsApp +50761224076

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube