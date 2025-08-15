Suscríbete a nuestros canales

cargas se tornan más livianas. El planeta Mercurio concluye su aparente movimiento retrógrado, tras cerrar cinco días en fase estacionaria para retomar su recorrido directo. La próxima y última oportunidad del año donde volveremos a experimentar energías parecidas, será durante todo el mes de noviembre.

Se acabaron las excusas. Es momento de activar una programación consciente con resultados extraordinarios. Es tiempo de ejecutar lo que fue previamente planificado, con enfoque y sin distracciones en actividades banales. Este es el instante de las almas laboriosas, de quienes trabajan con constancia para ascender al siguiente nivel.

¡En acción!

Debemos mantenernos atentos para aprovechar las oportunidades que se manifestarán en los días venideros. La cúpula celeste nos promete meses espectaculares, con una configuración excepcional que favorece el bienestar colectivo de la humanidad.

Los líderes mundiales estarán más dispuestos a dialogar con sus adversarios, abriendo espacio para acuerdos significativos. Se vislumbran altas probabilidades de generar una atmósfera de paz y armonía.

Seremos testigos de momentos históricos que impulsarán la evolución colectiva, y en muchos casos, nos tocará decidir a quién apoyar. Las grandes batallas ideológicas se librarán en nuestras mentes, y estaremos llamados a formar parte activa de los cambios y transformaciones que la humanidad necesita en los ámbitos político, social y económico.

Las soluciones están en nuestras manos. Cada signo tendrá una visión diferente, pero al final todos somos uno y solo hace falta poner en acción alternativas viables que nos permitan avanzar juntos hacia un futuro más justo y consciente.

Los signos del zodiaco

Dólar Hoy

ARIES

Excelente momento para aprovechar el impulso energético cósmico y avanzar con fuerza en la dirección correcta previamente planificada. Sentirán que los caminos se abren de manera mágica y al principio pensarán que es una situación extraña, pero es totalmente normal. El Universo elimina los obstáculos y libera.

TAURO

Están obligados a seguir adelante en el sendero que ya está siendo recorrido. No hay manera de frenar el avance ni retrasarlo. Deben vencer sus miedos para que los resultados sean excelentes y se logre una gran victoria. No pueden dudar de la gloria que pueden alcanzar y solo tienen que aguantar la presión y seguir.

GÉMINIS

Estarán felices al darse cuenta que está libre para avanzar a gran velocidad y las metas se observan más tangibles y alcanzables. La alegría se hace presente al corroborar que todo marcha adecuadamente en beneficio de la culminación de un camino largo que generó muchos sacrificios. La constancia será la mejor herramienta.

CÁNCER

El amor y la prosperidad se unen para generar un momento espectacular y único en la vida para guardar en la memoria para siempre. Espero disfruten al máximo y tengan la consciencia de estar saboreando de un presente maravilloso. El agradecimiento a Dios todo poderoso deberá ser obligatorio para continuar.

LEO

Son los protagonistas de este glorioso presente y estarán bendecidos por Dios que siempre está presente en sus vidas. Llegó el tiempo de realizar grandes acciones y producir el cambio que requieren para vivir una nueva realidad. Todo está disponible para que logres lo que deseas y solo basta con ejecutarlo.

VIRGO

La recuperación se siente muy bien y se alcanzan momentos de mucha alegría. Deben celebrar la nueva oportunidad que tienen para salir adelante y recuperar todo lo perdido. Lo mejor que se puede hacer, es dejar todo atrás, a través del perdón. Es importante mirar adelante y disfrutar de una nueva vida.

LIBRA

Deben cuidar al máximo la salud. Se recomienda visitar a los profesionales para realizar un análisis completo de la situación a nivel físico. Es importante prestar atención a los médicos y seguir al pie de la letra los tratamientos para mejorar. Cambia los hábitos que te hacen daño de manera significativa.

ESCORPIO

La comunicación interna es vital para realizar varios análisis profundos de la situación y realizar ajustes importantes para mejorar los resultados. Se abren oportunidades excelentes para subir al siguiente nivel y avanzar con madurez. La paz interna se logra con el cierre de situaciones emocionales del pasado.

SAGITARIO

Están conscientes que llegó el momento de preparar todo para un nuevo inicio en sus vidas. La experiencia está intacta para volver a llegar a la cima y solo basta con realizar el primer paso. La ruta esta señalada y no importa tu edad porque los ánimos y las energías están presente para demostrar que son excelentes.

CAPRICORNIO

Mejora el flujo económico y deben iniciar una planificación administrativa para pagar deudas. También es necesario hacer una lista de prioridades para solo colocar recursos económicos en el lugar indicado. En un lapso de tiempo corto, estarán en una mejor situación y felices de las experiencias recibidas.

ACUARIO

Canalicen las energías extras que tienen y piensen en el futuro para avanzar adecuadamente. No pueden hacer todo al mismo tiempo, es mejor priorizar las actividades que se alinean con el proyecto de vida. Eviten la dispersión para que no pierdan tiempo en acciones innecesarias para el progreso.

PISCIS

La gloria se manifiesta en sus vidas y es el momento de celebrar por los favores recibidos desde el cielo. Llegaron acá con el apoyo de todas las energías positivas del Universo. Se recomienda tomar unos minutos y conversar con Dios para agradecer la manifestación positiva que ha ocurrido con excelentes resultados.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube