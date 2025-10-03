Mercurio en Escorpio: la comunicación se vuelve conflictiva

Suscríbete a nuestros canales

El vertiginoso planeta Mercurio transitará por el signo Escorpión desde el próximo seis hasta veintinueve de octubre y esta vez, su influencia se mantendrá intensa generando altos niveles de agresividad en las comunicaciones.

Durante este período predominarán los momentos de aceleración frenética, una velocidad que, lamentablemente, será caldo de cultivo para la violencia. Todos sentiremos la compulsión de ejecutar acciones de forma apresurada, casi sin margen para el análisis. Paradójicamente, nuestra mente se volverá quirúrgica con los detalles, adoptando una postura escéptica, paranoica y desconfiada.

La comunicación será tajante y sin rodeos diplomáticos ni buenas costumbres. Es altamente probable que el sarcasmo negativo se convierta en nuestro dialecto principal, permeado por un doble sentido de naturaleza maliciosa. Se ocultarán las intenciones reales y costara saber el origen de las acciones.

Las disputas verbales se desencadenarán con alarmante facilidad ante la ausencia de tolerancia y autocontrol. Las deslealtades serán un evento más común de lo normal, forzándonos a extremar la cautela con nuestros asuntos más privados. Las artimañas y los secretos regirán el día a día, forjando un entramado de situaciones complicadas con secuelas negativas.

De manera más personal, Mercurio con su urgencia, estando por Escorpión el signo más dependiente sexualmente, generara encuentros íntimos directos, cediendo el paso a relaciones frías equitativas, marcadas por la practicidad y una sutil crueldad. El romanticismo y el reconocimiento mutuo de la belleza física, previo al compromiso amoroso serán borrados del mapa. La flexibilidad de los acuerdos entre amantes entregados a los placeres, se postulará como una excelente vía para vivir libre de ataduras.

A escala global, la diplomacia se desvanecerá entre las naciones en conflicto. El distanciamiento agudizará la postura radical de los diferentes puntos de vista, haciendo más remota la posibilidad de paz y concordia. Las potencias poderosas sumergidas en sus egos cortarán sus enlaces comunicacionales, sumergiéndose en un autoaislamiento. La sed de venganza, el odio profundo y la ira descontrolada empujarán a los líderes políticos a cometer errores con consecuencias devastadoras para sus pueblos.

ARIES: Estarán muy confundidos al ver que sus planes requieren ciertas modificaciones. Sera mejor llevar todo con calma y si es posible puede ser en secreto. Mantengan la calma para que no se complique la situación ni entren en desesperación. Conservar la flexibilidad mental para no permitir resistencia.

TAURO: Tendrán que evitar el conflicto, porque tienen todas las de perder. No es conveniente confrontar la situación de manera violenta. Es excelente dejar pasar este periodo de tiempo y mas adelante retomar el tema para llegar a un acuerdo. El auto control producto de la sabiduría serán la mejor herramienta.

GÉMINIS: Sentirán que todo se acelera a nivel personal y las relaciones amorosas se manifiestan de manera más concreta. Buscaran la verdadera razón del encuentro, pensando que es extraño lo fácil de los acontecimientos. Se recomienda, abrirse a recibir y disfrutar la oportunidad para establecer o reforzar la relación.

CÁNCER: Se abrirán las puertas para explorar nuevas oportunidades en el amor con excelentes resultados a corto plazo. Los solteros, saldrán más para conocer otras personas con el fin de establecer una relación. Los establecidos, vivirán una luna de miel con diversos contactos íntimos inolvidables.

LEO: Posiblemente experimentaran reveladores acontecimientos que confirmaran las infidelidades que sufren en carne propia. Tener calma para afrontar la situación, será lo más recomendable. Cerrar ciclo es más beneficioso para entrar en un periodo de liberación total. Facilitar la salida reduce el tiempo de duelo afectivo.

VIRGO: Estarán sorprendidos por lo bien cotizado que estarán durante estos días en el ambiente colectivo como posible pareja. No se crean que son muy apetecible y recuerden que este periodo es muy corto como para sentarse a seleccionar la mejor alternativa. Es mejor dejar que el corazón indique la alternativa correcta.

LIBRA: Se desvía la atención en los problemas económicos y no se aprovechan las excelentes oportunidades que pasan ante sus ojos. Deberán hacer un esfuerzo para mantener el enfoque en los temas amorosos. La dinámica diaria, secuestra la atención en las prioridades y aun así existirán posibles amores en el horizonte.

ESCORPIO: Son los protagonistas y activaran la sexualidad al máximo nivel. La ética será llamada en la ocasión para evitar el desborde propio del deseo y la lujuria. Si están en una relación estable, se recomienda, pensarlo muy bien antes de ejecutar la infidelidad y si están solteros, deberán cuidarse al máximo.

SAGITARIO: La salud, será la prioridad para salir adelante opacando las opciones que se presentan para ejecutar alguna aventura amorosa. Seguramente, se perderán oportunidades que se lamentarán en el futuro. Sin embargo, lo correcto es pensar en la vida por encima del amor fugas sin futuro establecido.

CAPRICORNIO: Aprovecharan las oportunidades para relajarse un poco en medio de la situación tan complicada que viven en la actualidad. El amor, será una isla paradisíaca remota en el pacífico después de estar años a la deriva. Usaran la pasión como una motivación especial que permita la victoria plena.

ACUARIO: No tendrán intereses en trivialidades banales que no son prioridad. Pensaran que iniciar una relación amorosa es una pérdida de tiempo. Cerraran las puertas a las alternativas que surgen en el sentido amoroso. Quizás más adelante, se lamentarán o con un poco de suerte, retomaran la relación.

PISCIS: El cierre de ciclo es inminente y es lo mejor que pueden hacer para poder avanzar adecuadamente. Cuando se termina una relación amorosa se debe finalizar en su totalidad y no permitir que se mantenga flotando en el tiempo la opción de retomar la situación. No se deben dar segundas oportunidades.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube