Predicciones de la semana del 1 al 7 de septiembre

ARIES: Estás profundamente agradecido. Esta semana la dicha te envuelve como un manto celestial. Tras un largo ciclo de desafíos, el Universo te concede un respiro luminoso. Esta oleada de alegría nace de un trígono armonioso con la Luna que potencia tu sensibilidad y tu conexión interior. Realiza lo posible por sostener esta vibración elevada cultivando pensamientos que nutran tu alma. La energía que te rodea es fértil, expansiva y propicia para nuevos comienzos. Tu mirada se dirige al porvenir con determinación y fe renovada. Permite que esta luz interna guíe tus decisiones y tu fuego sagrado ilumine tus sueños. ¡Avanza!

TAURO: Es momento de mantenerte en profunda alerta interior. La cuadratura con Venus regente del amor y los vínculos revela tensiones que ya no pueden ser ignoradas. Las discusiones constantes desgastan tu energía vital y empañan tu paz. Si estás en una relación tóxica, el cielo te invita esta semana a cerrar ciclos con valentía y amor propio. No permitas que el vínculo se degrade más, tu alma merece respeto, armonía y expansión. La situación ha llegado a un punto límite y requiere decisiones firmes y conscientes. Liberar lo que ya no nutre es un acto de sanación. El universo te respalda en este proceso. ¡Suelta!

GÉMINIS: Durante toda la semana atravesarás días de gran intensidad emocional, donde la angustia parece nublar tu claridad interior. La Luna transita por tu signo opuesto, generando una tensión que dificulta encontrar paz y equilibrio. La vida te está desafiando con situaciones que se tornan cada vez más complejas y es momento de actuar con firmeza y conciencia. Aunque eres libre de elegir tu camino, este ciclo exige que rompas las cadenas emocionales más profundas que aún te atan. No temas soltar lo que ya no vibra contigo. Tu alma necesita espacio para respirar y recuperar fuerzas. ¡Fortaleza!

CÁNCER: Semana muy importante donde se manifiesta una conjunción con Júpiter, el gran benefactor del zodiaco. Este tránsito te favorece no solo en lo emocional y espiritual, sino también en lo físico, apoyando la regeneración celular y fortaleciendo tu salud integral. La alineación celestial te brinda una paz interior profunda, como si el Universo te abrazara con su sabiduría ancestral. Sostener este estado vibracional te permitirá crear una continuidad energética que nutra tu cuerpo, mente y espíritu. Es un momento propicio para avanzar con confianza, sembrando intenciones que florezcan a largo plazo. ¡Agradece!

LEO: La Luna te bendice en la semana con un trígono luminoso, una danza armónica que activa tu fuego interno y despeja las sombras del pasado. Es tiempo de soltar lo que ya cumplió su ciclo y mirar el futuro como un vasto horizonte de posibilidades. Después de atravesar momentos densos, este tránsito lunar te impulsa a avanzar con seguridad y propósito. Confía en tu intuición, honra tu historia y abre los brazos al renacimiento que ya está ocurriendo. Agradece profundamente el don de estar vivo sentir, crear y amar. El Universo te recuerda que tu presencia es sagrada y tu misión, luminosa. ¡Progresa!

VIRGO: Después de un largo recorrido, esta semana podrías sentir una recaída emocional, provocada por una cuadratura desafiante con la Luna. Estas emociones alteradas no son debilidad, sino señales de que aún hay memorias que buscan ser comprendidas y liberadas. Es momento de volver a tu centro, respirar profundo y recordar que la calma es tu aliada más sabia. No permitas que los ecos del pasado desestabilicen tu presente. Madurar es cerrar ciclos con amor, sin juicio, reconociendo lo que fue y soltando lo que ya no nutre. Analiza el desapego como un acto de amor propio, soltar no es perder. ¡Amate!

LIBRA: La Luna te sonríe con dulzura, regalándote un sextil positivo armonioso que eleva tu estado emocional y te envuelve en una vibración de paz y bienestar excelente. Este tránsito semanal favorece tu equilibrio interno, permitiéndote sentirte en sintonía con tu propósito y tu entorno. Disfruta este momento de gracia, pero no te quedes anclado en la comodidad: la evolución requiere movimiento, incluso desde la serenidad. La gloria es un instante sagrado, no una morada permanente. Recuerda que en esta vida hemos venido a crecer, aprender y caminar con conciencia por el sendero de la luz. ¡Celebra!

ESCORPIO: El Nodo Norte te señala con firmeza el sendero de tu propósito como una estrella guía que ilumina tu evolución interior. Esta semana debes soltar las quejas y el papel de víctima, para asumir con valentía la responsabilidad de tu destino. Mira de frente la luz de cada amanecer. Observa que es el reflejo de tu poder creador, esperando ser activado. La elección está en tus manos, puedes convertirte en un verdadero vencedor que honra los dones sagrados. Tu esencia es alquímica, transforma el dolor en sabiduría, la duda en visión y el miedo en coraje. El cosmos te invita a renacer desde dentro. ¡Transfórmate!

SAGITARIO: La maravillosa Luna te envuelve con su luz plateada, ayudándote a establecer un equilibrio emocional que fortalece tu confianza interior. Estás viviendo una semana de expansión afectiva, donde tus procesos se sienten firmes y tu alma respira seguridad. Es tiempo de elevar tus vibraciones, de afinar tu frecuencia con la verdad que habita en tu corazón. Afronta lo que sientes con valentía, asegúralo en tu centro y luego exprésalo con autenticidad. Has llegado al umbral del desarrollo y la madurez, donde la felicidad deja de ser una promesa y se convierte en una elección consciente. ¡Impúlsate!

CAPRICORNIO: En este ciclo semanal, Marte en cuadratura, te desafía a revisar con profundidad en cada acción que estás tomando. La energía puede sentirse tensa, impulsiva o reactiva, llevándote a decisiones precipitadas que podrían generar consecuencias no deseadas. Este tránsito no es castigo, sino una invitación cósmica a pausar, respirar y observar con sabiduría. Tómate un descanso consciente, cultiva el silencio interior y permite que tu brújula espiritual se alinee antes de avanzar. No permitas que las presiones externas te desvíen de tu centro. Tu fortaleza está en la estrategia, no en la velocidad. ¡Cálmate!

ACUARIO: Estás disfrutando esta semana de un sextil lunar que sube tu estado espiritual y te envuelve en una vibración luminosa y expansiva. La Luna te sonríe con complicidad cósmica, ofreciéndote la oportunidad de alcanzar una estabilidad emocional que nutre tu esencia visionaria. Disfruta este momento de bienestar, pero no te quedes en la comodidad. La gloria es un peldaño, no la cima. No temas avanzar hacia lo desconocido, allí es donde tu espíritu se expande. El Universo te invita a celebrar tu autenticidad y sembrar ideas que transformen el mundo. Canaliza esa energía para construir puentes hacia lo nuevo. ¡Ilumínate!

PISCIS: Los cambios siguen su rumbo y se abren los portales para que las transformaciones más significativas tomen forma en tu vida. La existencia del nodo norte, es un río en movimiento y si ofreces resistencia, el cauce puede tornarse turbulento. Debes cultivar la flexibilidad para aprender a vivir con los designios de la vida y confiar en la sabiduría del proceso. La ayuda de Dios se manifiesta, pero eres tú quien debe realizar los reajustes, dejando atrás lo que ya no funciona. Honra lo vivido, pero no te aferres a lo que ya cumplió su ciclo. Abre espacio en tu corazón para lo nuevo. ¡Continua!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

