Predicciones de la semana del 2 al 8 de junio

ARIES: Hay que doblar rodillas y darle las gracias a Dios por permitirte la vida. Confía esta semana en la guía sagrada que ilumina tu sendero y fortalece tu espíritu. La fe es tu mayor tesoro en este ciclo de transformación. Déjate envolver por la luz divina y sigue adelante con esperanza. Has vivido momentos muy difíciles y ahora es importante el agradecimiento. Conversa con la divinidad, gracias a un sextil positivo con el planeta Mercurio. Se te brinda la oportunidad de tener un contacto celestial. Pide ayuda para soportar estos instantes y así superarlos con amor y aceptación. Todo lo que viene es para mejor. ¡Agradece!

TAURO: El Universo te ayuda a consolidar lo que estás haciendo en estos momentos. Esas energías se manifiestan a través de un sextil positivo con Saturno. Es un instante muy positivo y Dios te bendice para que sigas adelante con confianza y armonía emocional. Es la semana para demostrar tu madurez emocional para que tengas mejores resultados en esta vida que te ha dado tanto y que todavía quiere darte más. Siente la fortaleza interior que emana de esta conexión cósmica y permite que tu fe sea tu guía. Cada paso que das con convicción abre nuevas puertas llenas de propósito y crecimiento. ¡Asegúrate!

GÉMINIS: Después de tanto tiempo, esta semana vuelves a tener una recaída emocional. El Universo te recuerda que cada desafío es una oportunidad para crecer y sanar. Acepta estas emociones como parte de tu evolución y permítete soltar aquello que ya no te pertenece. Estas emociones alteradas son producto de una cuadratura negativa con la Luna. Tienes que volver a mantener la calma. No es posible que cualquier proceso del pasado te desestabilice. Eso no tiene sentido. Debes madurar y cerrar ciclos del pasado para que seas fuerte y estabilices tus sentimientos. ¡Estabilízate!

CÁNCER: En esta semana tienes que cuidarte muchísimo, empiezas a tener problemas con el amor y la pareja. El equilibrio emocional será tu mejor herramienta en este proceso. Escucha tu intuición y busca la paz en el silencio de tu corazón. La claridad llegará cuando permitas que el amor propio sea la base de cada decisión. Tienes una cuadratura negativa con Venus y esta circunstancia se complica. Debes buscar la manera de evitar problemas. No te confundas tanto, relájate lo suficiente, para que puedas mejorar y terminar de solventar esta situación tan crítica que has tenido recientemente. ¡Amate!

LEO: Sigues mejorando tu nivel energético y tu salud está recibiendo los efectos positivos del Sol a través de un sextil. Aprovecha este ciclo de renovación para fortalecer tu espíritu y tu energía vital. Cada amanecer será una oportunidad para agradecer y nutrir tu bienestar. Confía en que la luz del Sol seguirá iluminando tu camino con fuerza y estabilidad. Se ven cambios excelentes y entras en un periodo de cierta estabilidad. El Sol te está ayudando a contrarrestar las fuerzas nefastas. Este proceso estará activo por un mes y será de mucho provecho para tu cuerpo físico. Dios te bendice para que renueves tu ser. ¡Renuévate!

VIRGO: En estos momentos vives días donde puedes conectar muy bien con Dios y conversa con él. En su presencia, hallarás la paz y la claridad necesaria para tu transformación. Confía en que cada momento de conexión te acercará aún más a tu propósito divino. Tómate un tiempo para hablar con franqueza y entrégale tu corazón para que él pueda ver tu nivel espiritual y te pueda ayudar a evolucionar. Permite que su amor inunde cada espacio de tu ser y fortalezca tu esencia. Tienes un trígono positivo con Neptuno y debes lograr una evolución espiritual importante. Estás viviendo días llenos de gloria. ¡Conéctate!

LIBRA: Semana perfecta para avanzar con el apoyo del planeta Mercurio a través de un trígono positivo espectacular. Gracias a Dios se está moviendo todo lo que estaba estancado. Estás viviendo de manera acelerada, hay que seguir a buen ritmo y lo mejor que te puede pasar, es imprimirle más velocidad a todo lo que haces. Cada decisión que tomes con determinación abrirá nuevas puertas llenas de oportunidades. La energía fluye a tu favor, así que confía en tu intuición y avanza sin miedo. El Universo conspira para que alcances tus metas con éxito y plenitud. Es ahora o nunca. Activa todos tus planes. ¡Actívate!

ESCORPIO: Por primera vez en tu vida, no sabes cuál camino tomar. Semana complicada, estás viviendo momentos muy difíciles. Están abiertos varios caminos y cada día que pasa es más difícil la elección. Todo esto se produce por una oposición negativa con el planeta Urano que hace que la confusión se mantenga y no se defina fácilmente con claridad tu norte. Lo importante es destacar que cualquier camino que tomes es muy bueno para ti y tu futuro. Confía en que el Universo te guiará hacia el destino que más resuena con tu propósito. La incertidumbre es solo una prueba de crecimiento para fortalecer tu intuición. ¡Entrégate!

SAGITARIO: La vida continúa y esta semana debes permanecer caminando con fuerza para terminar de llegar a la meta. No puedes ponerte triste. Sabemos que tienes una cuadratura negativa con la Luna. No es fácil, pero no puedes parar y ponerte a llorar por los errores cometidos en el pasado. Tienes que mirar adelante y visualizar tu futuro. Concéntrate en el porvenir y enfócate en lo más positivo de tu próximo nivel de vida. Cada día trae consigo nuevas oportunidades para crecer y aprender. La fortaleza está en tu capacidad de levantarte y seguir avanzando con fe y determinación. ¡Avanza!

CAPRICORNIO: En esta semana tienes una cuadratura negativa con Neptuno y tienes que cuidarte muy bien a nivel espiritual para evitar males mayores. Debes custodiar tu alma y cerrar tu campo áurico. Escucha tu intuición y protege tu esencia con luz y amor. La purificación energética te permitirá restaurar tu equilibrio interior y fortalecer tu conexión divina. Confía en que, tras este proceso, sentirás una renovación profunda y una paz indescriptible. Seguramente en estos momentos estás recibiendo energías negativas de tu entorno y debes limpiarte a través de diferentes técnicas. ¡Límpiate!

ACUARIO: Semana importante donde estás bajo las influencias positivas de un trígono con el planeta Mercurio que hace que todo fluya a gran velocidad y se concreten metas que ya estaban estancadas. Permite que esta energía armoniosa impulse tus decisiones con claridad y determinación. La sincronía divina está a tu favor, así que fluye con confianza hacia tus objetivos. Mantén una actitud receptiva y deja que las bendiciones se manifiesten con facilidad. Hay que darle gracias a Dios por permitir este momento lleno de procesos que permiten llegar más rápido a la gloria. ¡Acelera!

PISCIS: Tienes activa una cuadratura negativa con el Sol y debes estar atento para no bajar la guardia a nivel de salud. Esta posición planetaria te resta mucha energía positiva durante toda la semana y te puede llevar a un estado depresivo. Hay que subir de nivel y dejar atrás todos esos procesos que en el pasado te hicieron daño. Recupera tu energía conectando con la luz divina que siempre te acompaña. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer tu espíritu y encontrar equilibrio. Confía en el Sol que volverá a brillar con fuerza, guiándote hacia una renovación profunda. El perdón es necesario. ¡Cuídate!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

