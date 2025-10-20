Predicciones de la semana del 20 al 26 de octubre

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En este ciclo semanal, Venus se encuentra en oposición, lo que puede generar tensiones en el ámbito afectivo y de pareja. Las circunstancias no favorecen la armonía, por lo que es esencial mantener la calma y evitar confrontaciones que bloqueen el flujo energético. Respira, relájate y permite que el proceso se desenvuelva sin forzarlo, evitando así consecuencias innecesarias. Suelta lo que ya no nutre tu corazón y libera las emociones retenidas para abrir espacio a nuevas vibraciones. Recuerda que el amor también se cultiva en el silencio y la paciencia. Confía en que al soltar el Universo te guía. ¡Entrégate!

TAURO: La Luna se encuentra en oposición y esto puede afectar tu mundo emocional con mayor intensidad. Es posible que esta semana te sientas triste con una baja vibración anímica, por lo que es fundamental cuidar tu interior y evitar caer en estados de desánimo profundo. Estas energías, aunque densas, son transitorias y pronto darán paso a mayor claridad y bienestar. Recuerda que los días oscuros también tienen su propósito y nos enseñan a valorar la luz. Activa tu mejor actitud como un escudo vibracional y sigue avanzando con fe. No estás solo en este tránsito, el Universo te acompaña en cada paso. ¡Resurge!

GÉMINIS: En esta semana, una cuadratura desafiante con el Nodo Norte te impulsa a replantear tu rumbo vital. El Universo te está llamando a construir un plan de vida más claro, concreto y alineado con tu propósito superior. Este tránsito no es castigo, sino una invitación a despertar tu conciencia y tomar decisiones con visión realista y compromiso interior. Al revisar y mejorar tu camino puedes alcanzar resultados aún más significativos. Es tiempo de activar tu energía con determinación, sin postergar lo que tu alma ya sabe que necesita. Las oportunidades están presentes, pero requieren acción consciente. ¡Avanza!

CÁNCER: Una intensa cuadratura con el Sol está impactando tu vitalidad y equilibrio físico. Es probable que esta semana sientas un descenso en tu energía, por lo que es fundamental evitar actividades que generen desgaste corporal excesivo. Este no es el momento para exigencias físicas ni decisiones impulsivas. Mide tus acciones con sabiduría y busca espacios de calma para prevenir complicaciones mayores. Permítete descansar, soltar tensiones y reconectar con tu centro. La pausa también es medicina. Honra tu cuerpo como templo sagrado y escucha sus señales con amor. Al relajarte se abren caminos. ¡Progresa!

LEO: En este tránsito semanal, una cuadratura con Lilith puede envolverte en circunstancias densas y poco favorables. Es posible que sientas que todo te arropa y que los resultados tardan más de lo esperado. Este no es el momento de forzar ni de insistir. Soltar la situación con sabiduría puede ser el acto más poderoso. La paciencia será tu aliada, y el descanso tu medicina. Relájate y confía en que el tiempo divino está en movimiento, aunque no lo percibas. Más adelante, tu energía se reactivará y los objetivos comenzarán a manifestarse con mayor claridad. El avance existe, incluso cuando parece invisible. ¡Confianza!

VIRGO: Tránsito difícil, una cuadratura con Urano está generando una pérdida significativa de energía emocional, lo que repercute directamente en tu estado físico. Puedes sentirte desanimado, con baja vitalidad y desconectado de tu centro. Esta semana te invita a hacer una pausa consciente, a buscar el equilibrio interior y a reconectar con tu esencia para recuperar estabilidad, seguridad y serenidad. No estás solo en este proceso, el apoyo divino te acompaña si abres espacio para recibirlo. La quietud no es debilidad, sino un acto de sabiduría. Al detenerte, permites que la energía se regenere con fuerza. ¡Cálmate!

LIBRA: Plutón te brinda un poderoso impulso semanal transformador a través de un trígono positivo. Esta conexión favorece tu capacidad para superar obstáculos y avanzar con determinación. La energía plutoniana te invita a crecer desde lo profundo, a soltar viejas estructuras y a construir una nueva versión de ti con pasos firmes y conscientes. Es un momento propicio para abrazar el cambio y confiar en tu fuerza interior. Durante los próximos meses, se abrirán puertas que te conducirán hacia una etapa de mayor plenitud y calidad de vida. Tu evolución está en marcha, guiada por la sabiduría. ¡Muévete!

ESCORPIO: Un poderoso trígono con Júpiter te envuelve en una ola de optimismo y expansión. Esta energía te impulsa a soñar en grande y a sentirte preparado para conquistar metas significativas. Es un momento ideal para avanzar con confianza, aprovechando este derroche vibracional que te fortalece desde adentro. Esta semana el Universo conspira a tu favor y la fuerza divina te sostiene con amor incondicional. Recuperar tu plenitud es posible y estás siendo guiado hacia ella. Agradece este impulso celestial y conéctate con la energía de la fe que te eleva y te recuerda tu poder interior. ¡Progresa!

SAGITARIO: Semana importante al activar un trígono positivo con Quirón generando un proceso profundo de sanación interior. Tu ser está en revisión, observando con honestidad las fallas humanas que todos compartimos. Este tránsito no busca juzgarte, sino invitarte a reconocer con humildad lo que necesita transformarse. Al aceptar tus sombras, abres la puerta a una evolución emocional que te conducirá hacia una versión más ética, espiritual y luminosa de ti mismo. La vida te respalda en este camino de restauración. El Universo desea para ti momentos más auténticos. Este es el tiempo de sanar. ¡Analiza!

CAPRICORNIO: Existe un sextil positivo con Lilith que activa un proceso de liberación profunda. Están emergiendo memorias y emociones que han permanecido ocultas y que ahora buscan ser sanadas. Esta energía te invita a reconocer los aspectos internos que aún generan peso para que puedan ser transformados a través del perdón consciente. Esta semana es el momento de soltar lo que ya no te define y abrir espacio a una autonomía emocional más plena. Utiliza todas las herramientas espirituales que tengas a tu alcance: rituales, meditaciones, escritura, oración. El pasado no te encadena. ¡Libérate!

ACUARIO: Bajo la influencia de un trígono positivo con Venus, se activa una energía armoniosa en tu vínculo afectivo. La presencia de tu pareja se convierte en un pilar de apoyo que fortalece tu proceso de cambio y transformación. Este tránsito semanal favorece el trabajo en equipo, la conexión emocional y la construcción conjunta de metas compartidas. Es momento de avanzar con firmeza, seguridad y gratitud por el amor que te acompaña. Cuando dos almas se alinean en propósito, el Universo conspira a favor. El amor consciente es una fuerza creadora. Honra esta alianza con gratitud. ¡Colaboración!

PISCIS: Lilith te bendice esta semana con un trígono positivo, revelando tus sombras no para que las temas, sino para que las observes con luz y compasión. Este tránsito te invita a enfrentar tus bestias internas, aquellas emociones que aún te atan, para liberarlas desde la raíz. Es una oportunidad poderosa para transformar lo oculto en fuerza, lo reprimido en sabiduría. Lo que se ilumina deja de dominarte. Tu alma está lista para renacer desde su propia profundidad. Confía en el poder de tu transformación. Si abrazas este proceso con valentía, emergerás renovado y tras esa conquista interior, se abrirá la gloria. ¡Cambia!

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

