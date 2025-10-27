Predicciones de la semana del 27 de octubre al 2 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Un potente sextil con Urano abre las puertas esta semana para realizar renovaciones profundas en tu vida personal. Aunque ya estás realizando ajustes significativos, el Universo te invita a ir más allá. Se requiere una transformación más audaz para ingresar a un nuevo ciclo. Pronto te encontrarás en un nivel superior con mayor plenitud y calidad de vida. Deja atrás lo que ya cumplió su propósito y permite que el movimiento interno impulse los cambios externos. Suelta, perdona y avanza con confianza. Tu fuego interno se está reactivando. La libertad emocional será tu mayor conquista. ¡Evoluciona!

TAURO: Un sextil armónico con el Nodo Norte te ofrece una ventana luminosa para clarificar tus verdaderos deseos. El Universo te invita esta semana a definir metas con firmeza, activar tu voluntad y diseñar los caminos que te conducirán a ellas. Este es el momento de sembrar con conciencia y proyectar tu visión con propósito. Establece estrategias que honren tu esencia y te acerquen a la plenitud. Haz una pausa sagrada y contempla el rumbo que está tomando tu vida. Tu alma pide dirección y debes escuchar su susurro. La claridad mental con propósito es el primer paso hacia la grandeza. ¡Enfócate!

GÉMINIS: Sabemos que esta semana es difícil y atraviesas momentos complejos en el plano emocional. La Luna en trígono armonioso te ofrece una luz suave para transitar esta crisis con mayor claridad espiritual. Aunque aún no estás completamente fuera de peligro, estos días traerán una energía más benévola que te permitirá seguir avanzando con fe. Pronto será necesario encontrar caminos de sanación profunda y cerrar las heridas que se han intensificado. La presencia de Dios ofrece un favor divino, volverás a levantarte y a reconectar con tu esencia. Cada lágrima que cae riega tu fuerza interior. ¡Constancia!

CÁNCER: Durante toda la semana, es posible que sientas el llamado a perdonar a aquellos seres queridos que te han herido en el pasado. La cuadratura con Quirón te invita a una introspección profunda, donde el alma reconoce sus heridas y busca redención. Este es también el momento de abrazarte con compasión, asumir tu parte de responsabilidad y abrir espacio para avanzar con mayor ligereza. Tu corazón merece descanso, libéralo del peso emocional. La sanación comienza cuando te miras con ternura. El perdón es una medicina para el alma, no evites este compromiso sagrado. ¡Libérate!

LEO: Esta semana se presenta como la más desafiante del mes. Es importante que mantengas una alerta profunda ante cualquier situación que amenace tu bienestar físico. Las cuadraturas tensas y una oposición intensa con la Luna generan un campo energético propenso al conflicto. Lo más sabio será resguardarte, evitar movimientos bruscos y no exponerte a escenarios que puedan derivar en consecuencias adversas. Tu luz se conserva en la quietud. Evita confrontaciones y cultiva la calma interior. La protección llega cuando eliges la prudencia. La bendición divina te envuelva y te proteja de todo mal. ¡Amén!

VIRGO: Una cuadratura desafiante con Urano está drenando tu energía emocional, generando un impacto directo en tu bienestar físico. Tu estado de ánimo durante toda la semana se encuentra vulnerable y la baja vitalidad te invita a hacer una pausa consciente para recuperar el equilibrio interior. Este es un momento para reconectar contigo mismo, restaurar tu estabilidad y permitir que la guía divina te sostenga. No ignores esta señal, el cuerpo y el alma claman por momentos de armonía. La introspección es el puente hacia tu fortaleza. Tu sanación comienza en el silencio que te abraza. ¡Respira!

LIBRA: La Luna te ofrece un trígono armonioso que favorece la exploración emocional interna. Esta energía te invita a reconocer tu sensibilidad como una virtud y a aceptar tu vulnerabilidad como parte esencial de tu humanidad. Es momento de proteger tu espacio emocional y rodearte de entornos que nutran tu paz. En el transcurso de la semana lo oculto comienza a revelarse y estás haciendo consciente aquellas emociones frágiles que necesitan ser abrazadas. Identificarlas será el primer paso para transformarte con mayor fuerza y equilibrio. Cada emoción reconocida es un acto de amor propio. ¡mírate!

ESCORPIO: Un poderoso trígono con Júpiter te impulsa con fuerza renovada y energía positiva para continuar tu proceso de recuperación. Este tránsito semanal favorece el crecimiento interior y la expansión de tu conciencia. Es momento de aprender de los errores, romper patrones repetitivos y avanzar con mayor sabiduría. Cerrar ciclos con quienes te dieron la espalda será un acto de liberación, mientras que agradecer profundamente a quienes te ofrecieron amor verdadero para fortalecer tu alma es liberador. Tu renacimiento comienza con la verdad emocional. Tu luz se expande desde las heridas sanadas. ¡Libera!

SAGITARIO: Semana muy importante donde estás transitando por un periodo decisivo, enfrentando los miedos más profundos y arraigados de tu ser. Favorablemente, Plutón te respalda con un sextil positivo, una energía transformadora que fortalece tu organización emocional y te guía hacia una sanación íntima y poderosa. Este puede ser uno de los momentos más significativos de tu vida. Un proceso de metamorfosis interna que marcará tu evolución. Confía en el poder de tu fuego interior para iluminar las sombras y renacer con mayor sabiduría. Tu alma se está reconfigurando desde lo esencial. ¡Cambia!

CAPRICORNIO: Maravillosa semana donde la Luna transita por tu signo activando un llamado profundo al recogimiento y la reflexión. Es el momento ideal para resguardarte, observar tus emociones y revisar con calma el rumbo que estás tomando. Dedica al menos dos días para contemplar tus logros, tus desafíos y los resultados que estás cosechando. Haz tus anotaciones con honestidad y luego realiza los ajustes necesarios para avanzar con mayor claridad. Rectificar es un acto de sabiduría y reorganizar tus acciones te devolverá el control. El orden interno es la base de tu expansión. ¡Analiza!

ACUARIO: Un poderoso tránsito de Plutón te impulsa hacia transformaciones profundas e inevitables. Este movimiento cósmico te desafía a responder con flexibilidad y conciencia para que los cambios no te desvíen de tu verdadero camino. Es tiempo de actuar con claridad, evitar decisiones impulsivas y prevenir que esta semana se convierta en una crisis sin retorno. Toma el timón de tu vida con inteligencia emocional y elige con sabiduría. Este es el momento de demostrar cuánto has crecido. Tu evolución se mide en cómo eliges y respondes a las crisis que se presentan en el día a día. ¡Procede!

PISCIS: Saturno continúa esta semana ejercitando una presión intensa sobre tu vida, marcando un tránsito profundo por tu signo. Han sido años de pruebas duras, donde la existencia te ha confrontado con tus límites y tu fortaleza interior. Sin embargo, estás muy cerca de resolver lo que parecía imposible. Estos días quedarán grabados como momentos históricos y decisivos para tu evolución. Es vital avanzar con conciencia y estar alerta ante procesos que puedan comprometer tu integridad física. Tu alma ha resistido la tormenta con dignidad. No bajes la guardia, la protección divina te acompaña. ¡Cautela!



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube