Predicciones de la semana del 6 al 12 de octubre

ARIES: La poderosa Luna se halla transitando esta semana por tu signo, un evento que está repotenciando y armonizando todas tus energías. Esta es, sin duda, una influencia planetaria excepcional que la providencia te envía, llegando justo en el momento oportuno en que más la requieres. Es fundamental que utilices esta fuerza para centrarte. Piensa con claridad y luego actúa adecuadamente. Evita por completo la tentación de reaccionar de forma impulsiva, agresiva o peor aún, violenta. Tu enfoque debe estar en la búsqueda de la mediación y la diplomacia para construir un buen acuerdo. ¡conversa!
TAURO: Esta semana, te encuentras bajo la influencia de un poderoso sextil con Júpiter. Esta inyección de energía cósmica es crucial, pues te ofrece el impulso necesario para dejar atrás las dificultades y superar definitivamente las experiencias negativas. Es imprescindible perdonar, soltar las ataduras y entregarte a un profundo proceso de liberación. Esto te permitirá vivir tu presente de una manera mucho más pleno y tranquilo, cultivando una paz inquebrantable en tu interior. Eres un ser dotado de una fuerza inmensurable y un liderazgo natural. Aprovecha estas cualidades para seguir siendo un faro de guía. ¡ilumina!
GÉMINIS: Durante esta semana, estarás atravesando una etapa de gran bienestar y optimismo. Estás disfrutando de un momento cumbre gracias a las influencias armónicas de un sextil con la Luna. Esta alineación es un verdadero bálsamo, ayudándote a estabilizar tus energías, brindándote la claridad mental para manejar cualquier situación, sin importar su complejidad. Tu inteligencia te exige mantener la guardia alta. Es vital que comprendas que este estado de gracia, no es estático ni permanente. Tu naturaleza siempre te recordará que las mareas emocionales pueden cambiar con rapidez. ¡alerta!
CÁNCER: Tu determinación se refuerza gracias a un trígono altamente positivo con Lilith, una influencia que sostiene tu energía y tu capacidad de vigilancia intuitiva. Te mantienes firmemente enfocado en la semana en consecución de tus objetivos y logros más anhelados. Bajo ninguna circunstancia permitas que factores externos, personas o circunstancias, te desvíen del camino o te hagan malgastar tu valioso tiempo. La clave es avanzar de manera contundente y disciplinada para manifestar la plenitud y la bendición divina. Recuerda que eres un ser valioso que merece recibir lo mejor. ¡confía!
LEO: Este será un período semanal profundamente emocional. La majestuosa Luna te está brindando un trígono positivo, acentuando tu sensibilidad y necesidad de conexión. Es un momento ideal para honrar tus lazos. Te recomendamos, visitar y compartir tiempo de calidad con tus familiares y seres queridos más cercanos. Este es un período clave para la reflexión y gratitud. Detente a dar gracias a la Providencia por todas las bendiciones y los logros que has recibido. Al hacerlo, refuerzas tu armonía con Dios todo poderoso. Existe una entidad que te protege incondicionalmente. ¡agradece!
VIRGO: Semana favorable a través de un sextil positivo con Lilith. Esta poderosa alineación está ayudando a que afloren y salgan a la luz todos los procesos negativos internos y las sombras emocionales que pudieras albergar. Lo que estás experimentando es una profunda purga. Todo obstáculo está siendo activamente disuelto, logrando una liberación crucial a través del poder sanador del perdón. Estás entrando en un ciclo de autonomía. Es el momento perfecto para tomar acción y activar todas las herramientas a tu disposición para facilitar el perdón y así destrabar los residuos del pasado. ¡elimina!
LIBRA: Estás bajo la influencia de un trígono muy favorable con Plutón, una energía semanal que te impulsa a ejecución de profundas transformaciones. Debes saber que todos estos cambios están orientados para tu máximo beneficio y crecimiento interior. Tu tarea en este momento es crucial. Colabora activamente con el proceso y sé más flexible para asimilar tu nueva realidad. Resiste la tentación de oponer resistencia o aferrarte a lo conocido. Intentar frenar este ciclo de evolución, resultaría contraproducente e incluso perjudicial para tu futuro. Es tiempo de soltar las cargas y abrazar tu destino. ¡progresa!
ESCORPIO: Es imperativo que continúes tu avance con el apoyo del planeta Saturno, que te está bendiciendo con un trígono positivo. Esta energía semanal, te proporciona la disciplina necesaria para dar pasos firmes y extraordinariamente sólidos. Sabemos que ya estás en movimiento y muy activo, pero debes seguir aprovechando al máximo estas influencias. Es el momento de la verdad donde tienes que dar lo mejor de ti, comprometiéndote con la excelencia en cada acción. La recompensa de la paciencia y la planificación te brindará una seguridad y un control que jamás habías experimentado. ¡firmeza!
SAGITARIO: Semana complicada. Estás experimentando una cuadratura tensa con Venus, una influencia que está acentuando y complicando las circunstancias a nivel amoroso. Tu relación de pareja está enfrentando un punto de inflexión crítica y se encuentra al borde de una ruptura definitiva. El flujo de amor y conexión ha terminado. En este panorama, la decisión más sana y madura es la separación. Al hacerlo, lograrás recuperar tu equilibrio personal y evitarás males mayores que podrían arrastrarte a consecuencias emocionales más difíciles en el futuro. Al tomar esta decisión aseguras la libertad. ¡finiquita!
CAPRICORNIO: Semana llena de bendiciones marcado por un sextil positivo con Marte. Gracias a esta poderosa alineación, todo en tu vida está fluyendo excelentemente bien. Tienes a tu disposición grandes oportunidades para avanzar con renovada fuerza y energía. Los caminos se están abriendo mágicamente ante ti y es imperativo que aproveches esta coyuntura para avanzar de manera acelerada y decisiva. No hay tiempo que perder. Tu determinación debe ir de la mano con esta oleada de ímpetu cósmico. Tu disciplina se ve amplificada, asegurando que cada paso que des sea productivo. ¡continua!
ACUARIO: Un trígono con el Sol se manifiesta en tu cielo interior de esta semana, irradiando una energía poderosa que está activando una notable mejora en tu calidad de vida. Esta vibración solar te está brindando un excepcional en los niveles racional, psicológico y emocional equilibrio. Ahora posees una claridad y visión futurista que te permite mirar más allá del horizonte. Tienes la capacidad de contemplar tu futuro con una nitidez asombrosa y de reconocer de forma inmediata las ideas y proyectos que tienen el potencial real de materializarse. Esta influencia te inspira a crear, tu santuario personal. ¡visualiza!
PISCIS: Lamentablemente, esta semana la situación se encuentra en un punto crítico, al borde de una ruptura definitiva. La oposición con Venus te está confrontando con circunstancias tensas y complicadas en el ámbito amoroso y de pareja. Es evidente que la armonía entre ustedes termino. la acción más saludable es la separación. Esta liberación te permitirá recuperar tu equilibrio emocional y evitará que la situación escale hacia males mayores que podrían acarrear consecuencias mucho más difíciles en tu futuro. Recuerda, al independizarte, abres espacio para una conexión más profunda. ¡suelta!
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin
