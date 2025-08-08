Venus en conjunción con Júpiter: el amor se expande

Suscríbete a nuestros canales

La conjunción de Venus con Júpiter genera felicidad infinita y debemos abrirnos a recibir esa excelente energía para disfrutarla al máximo. Este evento se producirá el próximo 12 de agosto. Los dos planetas más brillantes de nuestra cúpula, fusionan sus energías cada 225 días aproximadamente y todos observaremos un gran espectáculo astronómico a simple vista con binoculares o telescopios en el horizonte oriental. El fenómeno se podrá observar desde las dos de la madrugada hasta amanecer.

¿Qué esperar?

El amor, la belleza y la armonía representado por Venus, estará en un proceso de expansión colectiva, producto de la conjunción con el gran benefactor de Júpiter que aporta prosperidad, optimismo y alegría. Este evento crea una sensación de felicidad, y es muy posible que experimentemos acontecimientos positivos a escala mundial. Las noticias de paz y amor se harán presente. Esperemos que se llegue el final de algunas guerras que están convulsionando al planeta.

Esta unión planetaria, se efectuará en el signo de Cáncer, aportando un carácter familiar e íntimo maravilloso que podría tomar por sorpresa a muchos. Es un buen momento para reflexionar sobre nuestras relaciones, valores y cómo estamos utilizando nuestra valiosa energía creativa. También nos invita a buscar el equilibrio entre el placer terrenal y la sabiduría espiritual. La euforia recorrerá nuestros cuerpos y veremos el futuro más prometedor y satisfactorio. Las reparaciones del hogar y mejoras decorativas se estarán impulsando de manera correcta para aumentar la comodidad para todos.

Se abre una oportunidad para ejercer el perdón entre los familiares y dejar atrás las rencillas, producto de los malos entendidos cotidianos que puedan existir. El ambiente hogareño estará mejor que nunca y las actividades recreativas serán planificadas para el deleite de todos los integrantes. El amor fluirá y los abrazos y sentimientos estarán a la orden del día.

BBC

Los signos del zodíaco

Terra

ARIES

Se encuentran un poco perdidos y sin rumbo. Sienten que la vida que están teniendo no tiene sentido y se desvían de sus metas. Podrían reajustar su visión futurista y también rescatar la base de la familia y volver a sus orígenes a través de actividades recreativas para estrechar lazos emocionales.

TAURO

Disfrutarán muy bien este periodo y las actividades familiares serán recurrentes para el deleite de todos los miembros. Seguramente estarán muy felices al valorar cada abrazo y demostración de cariño. Se elevará la sensibilidad emocional y deberán evitar el desborde para alejar el colapso.

GÉMINIS

Los cambios y transformaciones continúan afectando las emociones de la familia. Deberán buscar un equilibro en las relaciones para evitar una ruptura. Las crisis externas a nivel social pueden estar afectando el núcleo familiar desmoronando la base psicológica. Estarán a prueba para avanzar.

CÁNCER

Son los protagonistas más importantes de este momento cósmico y son los más afectados positivamente. Disfrutarán al máximo y seguramente van a estar cerca a los familiares para compartir momentos especiales. Se establecerán fuertes lazos para reforzar la unión y trabajar en beneficio de una meta en común.

LEO

Estarán muy presionados por algunos de los miembros de la familia y deberán ofrecer respuestas inmediatas para avanzar. No se recomienda posponer o ignoran el llamado para solucionar la crisis. Deberán ejercer el liderazgo y de manera inmediata desaparecen los problemas para facilitar la vida.

VIRGO

Estarán experimentando altos niveles de felicitad compartida con sus seres queridos. Siempre existe un espacio adecuado para disfrutar del amor y el afecto familiar. Se puede mejorar para avanzar y será fácil la evolución de manera grupal. La unión permite compartir las cargas y las responsabilidades.

LIBRA

La paciencia debe ser una excelente herramienta para mantener el equilibrio en el seno familiar y permitir la oportunidad de educar a otros miembros para mejorar cada día. Jamás se debe perder el control y mucho menos discutir de manera violenta. Se requiere mantener la calma e identificar la real necesidad de los demás.

ESCORPIO

La atención será total en temas familiares para resolver situaciones que se vienen acumulando desde hace mucho tiempo. Presta atención a las necesidades de los seres queridos. Observa a quién requiere más ayuda para ir al rescate de manera inmediata. El Universo más adelante te retornará la energía positiva.

SAGITARIO

Las bendiciones del cielo te ayudarán a resolver las situaciones negativas que existen en la familia y debes aprovechar para mejorar adecuadamente. Si bien es cierto que la vida te obliga a solventar las necesidades personales, es excelente mirar a los demás para avanzar juntos y facilitar el flujo energético.

CAPRICORNIO

Es muy posible que ignores el llamado de la familia y pienses que no tienes tiempo ni energía para ayudar a los demás. Es un gran error, mirar a otro lado en vez de afrontar y resolver para mejorar de manera amorosa. Seria excelente si reflexionas y miras las necesidades para ayudar inmediatamente.

ACUARIO

Los cambios que vives son abrumadores y no generan espacio para ayudar a la familia. Seguramente piensas que eres el miembro que requiere un apoyo para salir adelante. Esta visión es errada y siempre existe alguna persona que está más necesitada. Sería muy bueno conversar y hacer equipo para salir de la crisis.

PISCIS

Serán tiempos memorables para disfrutar del amor familiar. En el futuro, se recordarán estos encuentros como históricos, bien guardados en la memoria. La entrega de afecto facilita la creación del ambiente armónico lleno de felicidad. Se recomienda entregar la mayor cantidad de afecto para el deleite de todos.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube