¡Adiós horquetillas! Conoce cuál es el aceite natural que siempre tienes en casa e hidrata el cabello a profundidad

La falta de hidratación en la cutícula capilar es una de las causas más frecuentes por la cual aparecen las horquetillas, dado que, la raíz se irrita, por ende, se encrespa y de no ser tratado a tiempo con los productos acordes se debilita por completo el cuero cabelludo.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Garnier, frotar el cabello humedo constantemente con la toalla también genera horquetillas.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos comerciales que hidratan el cabello a profundidad y combaten las horquetillas, por ejemplo, la cirugía capilar, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Según la referida fuente el aceite de argán contiene vitaminas y ácidos esenciales que nutren el cabello desde la raíz hasta las puntas, al tiempo que combate las horquetillas rápidamente.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo aplicar el aceite de argán?

Lo más recomendable es que la persona aplique una cucharada de aceite de argán en el cabello sucio y deje actuar el producto durante 10 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que dicho producto natural evita la caída del cabello, por ello, lo más idóneo es que sea aplicado mínimo cada 15 días durante tres meses continuos.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo y evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

