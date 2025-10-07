Ahorra una fortuna de dinero en cirugía capilar: prepara esta mascarilla natural que alisa el cabello desde la raíz hasta las puntas

Suscríbete a nuestros canales

El encrespamiento del cabello es una de las problemáticas más comunes que padecen quienes tienen la capa protectora deshidrata, lo cual afecta a los folículos pilosos y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

De acuerdo la información divulgada por Garnier, el clima húmedo también afecta la raíz del cabello, debido a que genera porosidad.

Por lo tanto, actualmente la cirugía capilar es uno de los tratamientos químicos más efectivos para alisar el cabello, al tiempo que lo hidrata, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el aloe vera.

La mascarilla capilar de aloe vera, aceite de coco y miel contiene propiedades hidratantes que nutren desde la raíz hasta las puntas, por ello, alisa el cabello por completo.

Foto cortesía de: freepik

Guía para preparar la mascarilla capilar

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

1 cucharada de aceite de coco.

1 cucharada de miel.

Preparación

Vierte el aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos productos hasta que se integren en su totalidad. Agrega la miel y mezcla todos los productos hasta que se forme una mascarilla ligera. Vierte la mascarilla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la mascarilla

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 25 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el estrés también es un factor negativo que influye en el cuero cabelludo, puesto que, genera exceso de cambios hormonales.

En conclusión, para mantener el cabello en óptimas condiciones lo más idóneo es que la persona establezca una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

