Aprende a preparar un exfoliante casero a base de café: esta es la manera correcta de aplicarlo

El exceso de rayos solares es una de las causas más frecuentes por la cual la piel sufre daños, dado que, se acumulan las células muertas y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar una amplia gama de consecuencias negativas.

De acuerdo a la información divulgada por la Clínica dermatológica internacional, la exfoliación es importante para abrir los poros de la piel rápidamente.

En ese sentido, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para exfoliar la piel, con la finalidad de renovarla, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

Por lo tanto, el exfoliante de café en combinación con el gel de aloe vera y aceite de coco contiene propiedades vitamínicas que hidratan la piel, al tiempo que remueven las capas que se encuentran dañadas.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar el exfoliante

Ingredientes

50 gramos de café en polvo.

1 cucharada de gel de aloe vera.

1 cucharada de aceite de coco.

Preparación

Vierte el café en polvo y el aloe vera en un recipiente, mezcla ambos productos hasta que se integren en su totalidad. Agrega el aceite de coco y mezcla todos los ingredientes hasta obtener un exfoliante homogéneo. Vierte el exfoliante en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar el exfoliante?

Lo más recomendable es que la persona aplique el exfoliante dos veces a la semana en la zona afectada y masajee la piel al momento para remover todas las impurezas.

En definitiva, para mantener la piel en buen estado la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y la alimentación es uno de los factores más influyentes.

Foto cortesía de: freepik

