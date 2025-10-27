Aprender a lavar y sacar el cabello para evitar el frizz: expertos en peluquería comparten sus trucos profesionales contigo

Suscríbete a nuestros canales

La higiene capilar es indispensable para evitar la irritación o resequedad desde la raíz hasta las puntas, por ello, lo más recomendable es que la persona utilice productos acordes a su tipo de hebra capilar y evite la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Garnier, el frizz suele aparecer cuando el cabello tiene fricción constante, es decir, al terminar el lavado lo más común es que la persona lo frote fuerte con la toalla.

Por lo tanto, existen múltiples productos comerciales para combatir el frizz, pero también hay alternativas naturales o métodos caseros que cumplen la misma función.

Según la información divulgada por la fuente antes mencionada lavar el cabello con agua tibia y aplicar el champú solo dos veces es ideal para reducir la presencia del frizz.

¿Cuántas veces a la semana debes lavar el cabello?

Lo más recomendable es que la persona lave el cabello máximo dos veces a la semana, con la finalidad de evitar la acumulación de grasa en la capa protectora.

Cabe destacar, que losa cambios hormonales es uno de los factores más influyentes en la producción de sebo en el cabello, por ello, lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En definitiva, para evitar el frizz la persona debe implementar una rutina de autocuidado capilar que contribuya a lograrlo.

