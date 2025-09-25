Conoce cuál es el aceite natural que debes aplicar en el cabello si quieres alisarlo fácil y rápido

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios ambientales son la causa más frecuente por la cual el cabello sufre daños, por ejemplo, el exceso de rayos solares debilita la raíz y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar una amplia gama de consecuencias negativas para el cuero cabelludo.

En ese sentido, de acuerdo a la información publicada en el portal web Garnier, lavar el cabello en exceso también lo debilita, al igual que utilizar productos químicamente abrasivos.

Por lo tanto, en la actualidad hay múltiples tratamientos comerciales a base de químicos que hidratan el cabello a profundidad, al tiempo que lo alisan sin necesidad de aplicarlo varias veces continuas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el aceite de coco.

El aceite de coco contiene propiedades vitamínicas que hidratan el cabello y alisan la raíz, lo cual también contribuye a que al momento de peinarse sea más fácil.

¿Cómo debes aplicar el aceite de coco?

Lo más recomendable es que la persona aplique una cucharada de postre de aceite de coco en el cabello sucio, desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, deberá retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En definitiva, para mantener el cabello en buenas condiciones la persona debe implementar una rutina de autocuidado que contribuya a lograrlo.

