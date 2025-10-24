Conoce cuál es el ingrediente casero que pigmenta las cejas “en un dos por tres”: esta es la manera correcta de aplicarlo

Suscríbete a nuestros canales

El estrés es uno de los factores más perjudiciales para el organismo, ya que, el exceso del mismo genera cambios hormonales y de no ser tratados a tiempo con los métodos correctos puede acelerar la despigmentación del vello natural.

De acuerdo a la información divulgada por Ímpetu BCN, durante el envejecimiento la producción de melanina disminuye, lo cual afecta el color del vello de las cejas.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de productos comerciales para pigmentar las cejas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el café gracias a las propiedades vitamínicas y pigmentantes que contiene.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo preparar el pigmento natural?

Ingredientes

50 g de café en polvo.

1 cucharada de miel.

25 ml de aceite de coco.

Preparación

Vierte el café en polvo y el aceite de coco en un recipiente. Mezcla los ingredientes durante tres minutos. Agrega la miel y mezcla todos los ingredientes hasta que se integren por completo. Deja reposar la mezcla durante 10 minutos.

Así debes aplicar el pigmento en las cejas

Se sugiere que laves las cejas con el jabón de tu preferencia y las dejes secar por completo. Posteriormente, aplica el pigmento en la zona, déjalo actuar durante 15 minutos o hasta obtener el color deseado, luego retíralo con un paño seco.

A su vez, es propicio acotar que la alimentación también es un factor que influye en el estado del vello de las cejas, debido a que para que la persona produzca melanina constantemente el organismo requiere nutrientes.

En definitiva, para mantener las cejas en buenas condiciones la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evitar la aplicación de productos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

Visita nuestra sección Variedades

Manténgase informado en nuestros canales

de WhatsApp , Telegram y Youtube