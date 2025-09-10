Cosmética botánica: experta revela los ingredientes efectivos para cuidar tu cuerpo

Suscríbete a nuestros canales

Los aceites naturales se han convertido en aliados esenciales para el cuidado de la piel gracias a sus múltiples beneficios. Aportan nutrientes, antioxidantes y ácidos grasos esenciales que ayudan a mantener la piel hidratada, suave y protegida.

Por ejemplo, el aceite de coco y el de almendra dulce son excelentes humectantes que previenen la resequedad, mientras que el aceite de jojoba regula la producción de sebo, siendo ideal para pieles grasas o con acné.

Otros, como el aceite de rosa mosqueta, favorecen la regeneración celular y ayudan a reducir cicatrices y manchas. Además, muchos aceites naturales poseen propiedades antiinflamatorias y calmantes que alivian irritaciones y enrojecimientos.

Su origen vegetal los convierte en una alternativa más suave y menos agresiva que algunos productos sintéticos. Incorporarlos en la rutina diaria no solo nutre la piel, sino que también refuerza su barrera protectora, contribuyendo a una apariencia saludable y luminosa de manera natural.

Foto: Freepik

Sérum natural para el cuerpo

Elisa Florez es la fundadora del portal Floe Beauty, quien enseña cómo con ingredientes naturales pueden obtener los mismos efectos que con productos comerciales.

Para cuidar, hidratar, nutrir y esculpir tu cuerpo, Florez recomienda preparar un suero natural inspirado en el gel de linaza y argán (hidratante, definidor y antioxidante), pero utilizando ingredientes caseros efectivos como el aloe vera, la caléndula y el aceite de almendras.

Este suero hidrata profundamente, ayuda a regenerar y suavizar la piel gracias a la combinación del aloe, la caléndula y el aceite de almendras. La vitamina E, además de conservarlo mejor, aporta antioxidantes.

Suero regenerador

Ingredientes

50 ml de gel puro de aloe vera

50 ml de oleato de caléndula (flores de caléndula maceradas en aceite de almendras.

1 cápsula o 3 gotas de vitamina E (opcional)

Preparación

- Mezcla los ingredientes en un recipiente limpio.

- Utiliza una batidora de inmersión para integrar bien los componentes acuosos (aloe) con los aceites (oleato).

- Envasa en un frasco con gotero.

- Conserva en la nevera hasta por 5 días; si deseas prolongar su vida útil, añade un conservante adecuado o congélalo en pequeñas porciones.

Modo de uso

Agita bien antes de cada aplicación para asegurar que la mezcla esté homogénea. Aplica una pequeña cantidad sobre la piel del cuerpo, también se puede usar en el rostro por la noche o como tratamiento capilar en medios y puntas. No necesitas enjuagar.

Si te gusta experimentar, puedes enriquecer la mezcla con colágeno, elastina, vitamina C o ácido hialurónico, siguiendo siempre recomendaciones de uso y compatibilidad con tu piel. ¡Y listo! Un suero corporal natural, fácil de preparar y perfecto para tu rutina diaria.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube