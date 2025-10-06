Director del laboratorio Pierre Fabre explica la forma correcta de cuidar tus canas: haz que tu melena brille y tenga cuerpo

Suscríbete a nuestros canales

Canas, una señal más del envejecimiento que suelen aparecer de forma progresiva, como consecuencia de los cambios que tienen lugar en el cabello.

Pero hoy se viven las canas con naturalidad. El fenómeno del pelo gris ya se ha instalado, una moda a la que se suman la reina de España, Salma Hayek y Kate Middleton, entre otras, en varias ocasiones.

La actriz mexicana luce su voluminosa melena morena salpicada con canas, al igual que la duquesa de Cambridge, quien suele trabajar habitualmente su melena para cubrir esos pelos blancos, aunque en ocasiones las luce con orgullo.

Foto: Freepik

Pero, ¿qué son las canas?

Son cabellos que se han vuelto de color blanco o gris por una pérdida de pigmentación. Esta decoloración del cabello se debe en concreto a una disminución de la melanina. Es el pigmento que da color, tanto al cabello, como a la piel, el iris del ojo y el vello corporal", explica la estilista Charo Palomo.

"A lo largo de la vida se cuenta con un tipo de células llamadas melanocitos, que producen el pigmento que da color a nuestro pelo", explica, quien recuerda que, con la edad, "estas células pueden dejar de producir ese tinte natural, y el cabello se torna gris y después blanco".

"En el encanecimiento del pelo hay un fuerte componente genético, es importante el uso de productos especializados para este tipo de cabello. Que, sin ser una patología, requiere una atención especial”, explica Manuel López, director de comunicación de los laboratorios Pierre Fabre.

Más allá de ser una señal de que nos hacemos mayores, algunos científicos han relacionado la pérdida de color del pelo con algunos problemas de salud.

"Las canas no salen por los disgustos. No hay evidencias de la relación entre la llegada de las canas y el estrés. Ni la dieta que se consuma ni el estilo de vida que se lleve", dicen desde la firma cosmética La Mota.

Se delatan en las sienes y en la parte superior de la cabeza y, conforme pasa el tiempo, se extienden por toda la cabeza. "El hombre es más propenso que la mujer a las canas", dicen los expertos del centro Divinité Salon. Quienes recuerdan que, por raza, "los asiáticos y africanos pierden menos color que los caucásicos".

La doctora Cristina de Hoyos, dermatóloga y directora técnica de Clínicas Ceta, asegura que el pelo que encanece de forma brusca. "Puede mostrarse más áspero y con menos brillo, debido a que no presenta melanina en la fibra, y por ello tiende a contar con un aspecto menos luminoso”.

Foto: Freepik

¿Cómo cuidarlas?

Manuel López, director de comunicación de los laboratorios Pierre Fabre, asegura que, aunque el encanecimiento del cabello tiene un componente genético muy fuerte, no debe entenderse como una patología, sino como un tipo de cabello que necesita un cuidado especial.

El pelo cano debe cuidarse igual que el pelo de color. Aunque es preferible utilizar productos suaves, y el uso de mascarillas hidratantes para recuperar el agua que pierde la fibra capilar al abrirse sus capas.

La salud del cabello canoso dependerá del tipo de tinte que se use, y del cuidado que se dé a la melena. Divinité Salon revela las claves para tapar los cabellos blancos y convertirlos en bonitas mechas, con tratamientos a base de barros exclusivos.

Un tratamiento cien por ciento natural, orgánico, ecofrendly, que no daña la cabellera y además la fortalece. Se realiza con una sesión en la que se aplica el barro por todo el cabello, que actúa sobre la cana, le da un pequeño barniz. El resultado es que sale como si fuera una mecha, gracias a pigmentos naturales que tiene la arcilla.

Si se desea dejar el cabello al natural con sus canas, lo ideal es utilizar un champú que elimine el exceso de polución y suciedad, y evite que amarillee la cana.

Además, es importante recurrir a los tratamientos de colágeno, realizar tratamientos hidratantes, botox y colágeno. Esto hará que el cabello brille, tenga mayor elasticidad, volumen y cuerpo.

