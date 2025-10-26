El secreto milagroso de una experta maquilladora profesional para disimular las ojeras: y no es el uso del corrector

Suscríbete a nuestros canales

se acompañan de hinchazón, son causadas por la falta de sueño, el estrés, la genética, la edad, la exposición al sol y ciertos hábitos como fumar o el consumo de alcohol, refiere la Inteligencia Artificial.

Cualquiera sea la causa, tiene solución, y esto no solo es modificando los hábitos que lo causan, sino, además, aplicando algunos trucos de maquillaje.

¿Cómo combatir las ojeras?

Los expertos en el cuidado de la piel recomiendan combinar productos para el cuidado de la piel y el uso adecuado de maquillaje. También es esencial dormir suficiente, aplicar compresas frías y mantener una buena hidratación.

Si con esos cambios no lo logras, el maquillaje ayudará, para ello, se debe hidratar el área con un contorno de ojos, neutralizar el color de la ojera con un corrector del subtono adecuado, aplicar un corrector del tono de la piel y sellar con polvo.

¡No al corrector!

Según explica Susana Marín, maquilladora y creadora de contenido, muchas veces al intentar cubrir las ojeras con el corrector, el resultado es el contrario al que se busca, logrando un aspecto seco o envejecido. “Esto ocurre porque la mayoría de los correctores están formulados con demasiada cobertura, lo que puede resultar excesivo para una piel fina y delicada como la del contorno de los ojos”, plasma la web CuerpoMente.

Partiendo de ello, la experta propone una alternativa más suave y luminosa, cambiar el corrector de ojeras por una CC cream, es decir aplicar el mismo producto que se usa para unificar el tono del rostro debajo del ojo y en el párpado superior. Con este cambio se consigue un acabado más fresco y natural, sin marcar las líneas de expresión.

Estos productos generalmente son cremas con pigmentos que se adaptan al tono de la piel y corrigen pequeñas imperfecciones, como rojeces y manchas; por lo que si se busca naturalidad, puede funcionar muy bien en la zona del contorno de ojos.

