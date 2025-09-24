Elimina el frizz con un económico ingrediente de cocina rico en ácidos grasos: así debes aplicarlo en el cabello

Suscríbete a nuestros canales

La falta de hidratación en el cabello es la causa principal por la cual la raíz se encrespa y aparece el frizz, dado que, la capa protectora se irrita, lo cual desencadena la presencia de puntas abiertas, por ende, de no ser tratado a tiempo con los productos correctos puede ocasionar el quiebre del mismo.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Loreal professionnel, la ausencia de proteínas y ácidos grasos hacen que la raíz se encrespe.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos comerciales para combatir el frizz, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el aceite de oliva.

Según la información ofrecida por Garnier, el aceite de oliva contiene vitaminas, ácidos grasos y Omega-3, todos contribuyen a hidratar la raíz capilar, al tiempo de fortalecer los folículos pilosos.

Foto cortesía de: freepik

Así debes aplicar el aceite de oliva

Lo más idóneo es que la persona aplique una cucharada de postre de aceite de oliva con el cabello sucio desde la raíz hasta las puntas y deje actuar el producto durante 10 minutos, luego debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que el aceite de oliva también elimina las puntas abiertas, pero todo dependerá de las condiciones en las condiciones en las cuales se encuentre el cabello, por ello, el referido proceso debe ser repetido mínimo dos veces al mes.

En definitiva, el consumo de agua y la alimentación son dos factores que también influyen en las condiciones del cabello, por ende, lo ideal es que si la persona desea lucir una melena radiante implemente hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

