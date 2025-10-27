Belleza

Por Kristy Vásquez
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 11:10 pm
Este aceite natural es el secreto milagroso: cuida la piel del rostro y evita la aparición de arrugas con una mascarilla casera

El envejecimiento es uno de los factores más influyentes en la aparición de arrugas, debido a la pérdida de colágeno que tiene la persona y ese es uno de los factores más indispensable para mantener la piel estirada.

De acuerdo a la información reseñada por la Clínica Mayo, la exposición constante al sol también genera la presencia de arrugas en la piel.

Por lo tanto, en la actualidad existen múltiples tratamientos comerciales y estéticos para evitar la presencia de arrugas en la piel del rostro, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la mascarilla a base de aceite de coco, miel y avena, tres ingredientes que hidratan la piel a profundidad.

¿Cómo debes aplicar la mascarilla?

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que la persona debe ejecutar el referido proceso mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en la cual se encuentre la piel.

En definitiva, para mantener la piel en buen estado y libre de arrugas la persona debe establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo, al tiempo que debe evitar la aplicación de productos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

Domingo 26 de Octubre - 2025
