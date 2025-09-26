Evita la aparición de estrías con este maravilloso aceite natural rico en ácidos grasos: esta es la cantidad que debes aplicar en la piel

Suscríbete a nuestros canales

La falta de colágeno es una de las causas más frecuentes por la cual la piel se estira y de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas para el órgano más grande del cuerpo.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Mayo clinic, el exceso de rayos solares disminuye la producción de colágeno de la piel, dado que, la irrita.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos estéticos para evitar la presencia de las estrías, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el aceite de almendras.

Según la información publicada por Loccitane, el aceite de almendras contiene vitaminas hidratan la piel y estimulan la producción de colágeno natural, por ello, evitan las estrías.

¿Cómo debes aplicar el aceite de almendras?

Lo más recomendable es que la persona aplique cinco gotas de aceite de almendras en la zona afectada y deje que la piel absorba el producto, luego debe retirar los excesos con un disco de algodón.

Cabe destacar, que lo ideal es que la persona repetir el referido proceso mínimo durante dos meses continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentra la piel.

En definitiva, para mantener la piel sana y radiante la persona debe implementar una rutina de autocuidado con los productos acordes que contribuyan a lograrlo.

