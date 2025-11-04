Experta en maquillaje comparte cuál es el mejor iluminador para las pieles maduras: hidrata y no acartona

Suscríbete a nuestros canales

Quienes acostumbran a maquillarse saben que el iluminador le otorga un plus al acabado final. Este es un producto que sirve para resaltar y dar luz a las facciones del rostro, creando un efecto de luminosidad y vitalidad.

Según refiere la Inteligencia Artificial, se utiliza para destacar los puntos altos como los pómulos, el arco de Cupido, el puente de la nariz y el hueso de las cejas, y con ello lograr que estos rasgos se vean más prominentes.

¿Qué función tiene el iluminador?

Tal como indicamos, este producto cosmético aporta brillo y luminosidad a la piel, creando aspectos radiante y luminoso. Expertos comparten que se utiliza principalmente para acentuar y realzar la estructura ósea del rostro, pero también se usa para destacar ciertos rasgos, como el lagrimal.

¿Cuál utilizar?

Puede presentarse en fórmulas líquidas, cremas o en polvo, con un brillo sutil o casi metalizado, y su función sigue siendo la misma, dar a la piel un efecto resplandeciente y un acabado radiante, explican los expertos de Loreal Paris.

Además, estos expertos comparten que es clave utilizar correctamente este producto, pues aplicar demasiada cantidad o en lugares donde no incide la luz natural puede dar lugar a un aspecto poco natural.

Por otra parte, según cada etapa de la mujer, se esencial elegir bien la textura correcta del iluminador, porque esto marcará la diferencia entre un acabado luminoso y uno que acentúe las líneas de expresión.

En tal sentido, las pieles maduras, por ejemplo, deben optar por iluminadores en crema, porque “se funden con la piel y aportan brillo satinado, sin dejar un efecto artificial. Su textura flexible permite difuminarlos fácilmente con los dedos o una esponja, consiguiendo un acabado fresco y favorecedor incluso en pieles secas o con tendencia a la deshidratación” comparten en la web Mujer Hoy.

De hecho, la experta Kuki Giménez, directora de Let`s Make Up Scholl y portavoz de Druni, que “para las pieles maduras los mejores iluminadores son los líquidos o cremosos porque son más hidratantes y no acartonan la piel ni se quedan depositados en la arruga como pasa con los que son el polvo”; mientras que los líquidos son ideales para todos los tipos de piel.

