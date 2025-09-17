Hidrata tus manos y ahorra dinero: así puedes preparar una crema casera rica en vitaminas a base de aloe vera

Suscríbete a nuestros canales

El sol es uno de los factores más perjudiciales para la piel, especialmente para la del rostro y las manos, dado que, son las que están más expuestas, por ende, de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar un amplio abanico de consecuencias negativas para el órgano más grande del cuerpo.

De acuerdo a la información divulgada por la Clínica Mayo, el uso de productos químicamente invasivos irrita la piel, debido a que al estar deshidratada es más débil, por ello, lo ideal es mantenerla nutrida.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para mantener la piel de las manos hidratadas a profundidad, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales.

El gel de aloe vera en combinación con miel y aceite de oliva es ideal para hidratar la piel, gracias a las propiedades vitamínicas y antioxidantes que contienen los ingredientes antes mencionados, los cuales comúnmente suelen estar en la despensa del hogar.

Foto cortesía de: freepik

Así puedes preparar una crema hidratante

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

1 cucharada de miel.

1 cucharada de aceite de oliva.

Preparación

Vierte el gel de aloe vera y la miel en un recipiente, mezcla ambos productos hasta que se integren en su totalidad. Agrega el aceite de oliva y une todos los ingredientes. Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

¿Cómo aplicar la crema?

Lo más idóneo es que la persona aplique la crema tres veces al día durante cinco continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

Cabe destacar, que la alimentación y el consumo de agua también son factores influyentes para mantener la piel sana.

En conclusión, si la persona desea cuidar la piel de las manos debe implementar una rutina con los productos acordes que le permitan lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

