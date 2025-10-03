La rutina de maquillaje de Ariana Grande que puedes copiar: simples pasos para lucir hermosa

Suscríbete a nuestros canales

Ariana Grande es una cantante, actriz y empresaria estadounidense que ha trascendido más allá de la música para convertirse en un ícono global de la moda y la belleza.

En 2025, es considerada la mayor influencer de belleza en redes sociales gracias a su enorme base de seguidores, su autenticidad y la conexión cercana que mantiene con su público. Su marca de cosméticos, r.e.m. beauty, ha revolucionado el mercado con productos innovadores, accesibles y alineados con las tendencias digitales.

La cantante comparte rutinas, consejos y looks que rápidamente se vuelven virales, marcando pautas en maquillaje y cuidado personal. Su influencia combina talento artístico, visión empresarial y presencia constante en plataformas, lo que la posiciona como referente indiscutible de belleza y estilo en la era digital.

Maquillaje de Ariana Grande con look natural

La rutina de maquillaje de Ariana Grande suele girar en torno a un estilo glamuroso pero refinado, con foco en los ojos, labios y una piel perfectamente pulida.

Basándonos en sus reels de Instagram podemos reconstruir sus ocho pasos más importantes para obtener un look natural pero deslumbrante.

1. Preparación de la piel

Ariana comienza con una base hidratante ligera, seguida de un primer que suaviza poros y unifica textura. Su piel luce impecable, por lo que es probable que use una prebase luminosa o con acabado suave.

2. Base y corrector

Aplica una base de cobertura media a alta, bien difuminada, para conseguir un efecto “piel perfecta”. Luego, usa corrector bajo los ojos, en las aletas de la nariz y en pequeñas imperfecciones. Sella con polvo translúcido en las zonas propensas a brillos (zona T).

3. Cejas perfectamente definidas

Ariana tiene cejas bien arqueadas. Normalmente rellena con lápiz fino o producto en gel, define el arco y luego las cepilla con gel fijador para un acabado limpio y natural.

4. Sombras y delineado de ojos

Su maquillaje de ojos es dramático pero elegante: tonos neutros cálidos en el párpado (marrones, bronces suaves), con una sombra más oscura marcada en la cuenca para profundidad. El delineado negro en estilo “cat-eye” es casi un sello distintivo. Complementa con sombra luminosa en el lagrimal y bajo el arco de la ceja como punto de luz.

5. Pestañas largas y máscara

Usa varias capas de máscara volumizante y alargadora, o pestañas postizas para ese efecto abierto y dramático.

6. Contorno, rubor e iluminación

Ligero contorno debajo de los pómulos y mandíbulas para esculpir. Añade rubor en tonos rosados o melocotón en las manzanas de las mejillas. Como toque final, un iluminador plateado-champán en los puntos altos del rostro.

7. Labios definidos y glossy mate

Elige un lápiz de labios más oscuro para perfilar y luego rellena con labial de acabado mate o semi-mate. A menudo elige tonos nude o rosas suaves. Puede añadir un ligero brillo sólo en el centro del labio para efecto dimensional.

8. Fijación final

Termina con spray fijador para que el maquillaje dure horas sin perder frescura ni moverse.

