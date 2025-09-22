Labios secos y agrietados: Academia Americana de Dermatología comparte los consejos para unos labios suaves

Suscríbete a nuestros canales

Tener labios resecos se debe principalmente a una mala hidratación corporal. A esto se le pueden sumar causas como altas o bajas temperaturas ambientales, fumar, falta de vitaminas, lamerlos, entre otros.

La segunda causa más común a presentar labios resecos es la saliva. Nuestra saliva contiene compuestos que promueven la resequedad de la piel, como la amilasa y la maltasa. Estas eliminan la piel sensible de los labios dejándolos expuestos al aire libre.

Entre lo síntomas de presentamos cuando tenemos labios resecos tenemos grietas en los labios, enrojecimiento, mucha sensibilidad y descamación, entre otros.

Foto: Freepik

Soluciones para labios resecos

Lo mejor para no tener labios resecos en mantenernos hidratados, es decir, beber mucha agua, de igual forma, mantener una dieta balanceada y no lamernos ni mordernos los labios. Pero si para ti ya es un poco tarde, y ya presentas los labios resecos, te dejamos una forma de exfoliarlos, siguiendo las recomendaciones de la Academia Americana de Dermatología.

Exfoliar los labios te ayudará a eliminar toda la piel muerta e impurezas presentes en ellos. De esta forma, ayudarás a la regeneración celular, lo que los dejará muy suaves y sanos.

Hacer una crema exfoliadora para tus labios es muy sencillo y rápido. Mezcla 1 cucharada de los siguientes ingredientes: azúcar, miel y aceite de oliva. Y con la ayuda de un cepillo de dientes de cerdas suaves, frota la crema en tus labios con movimientos circulares.

Deja que la mezcla actúe sobre los labios de 15 a 30 minutos, y luego enjuaga con agua fría. Puedes realizar esta exfoliación todos los días.

Foto: Freepik

Mas remedios caseros

Aloe vera

Humectante por excelencia, gracias a que el 99% de su composición es agua, además de contener propiedades antibacterianas y antioxidantes. De igual forma, el aloe vera contiene mucopolisacáridos que ayudan a retener la humedad en la piel.

Pepino

Cuando los labios se resecan y agrietan, suele ser doloroso. En muchas ocasiones las grietas pueden llegar a ser tan profundas que pueden sangrar. Para aliviar el dolor en los labios causado por la resequedad, corta un afina rebanada de pepino y frótalo sobre los labios. Esto aliviará el dolor y agregará humectación. Esto se debe al flavonol que contiene, un poderoso antiinflamatorio.

