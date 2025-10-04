Luce una melena sana y fuerte con este aceite natural que contiene vitaminas que nutren la raíz capilar

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios hormonales influyen en la condición del cabello, dado que, se altera la función de los folículos pilosos y de no ser controlado a tiempo con los métodos correctos puede generar problemas graves en la capa protectora.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada en Mayo clinic, los peinados de trenzas o muy ajustados también debilitan el cabello y causan el quiebre de la raíz.

Por lo tanto, desde hace más de cinco años se ha proliferado el uso de tratamientos comerciales químicamente invasivos para hidratar el cabello a profundidad y en su gran mayoría también contribuyen a alisarlo desde la raíz hasta las puntas.

Sin embargo, también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el aceite de coco, el cual según la información divulgada por Garnier, el referido producto hidrata el cabello, evita la caída y la aparición del frizz.

Foto cortesía de: freepik

¿Cómo debes aplicar el aceite de coco?

Lo más recomendable es que la persona aplique una cucharada de aceite de coco desde la raíz hasta las puntas en el cabello sucio y deje actuar el producto durante 15 minutos, luego deberá retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que dicho proceso debe ser ejecutado mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

Cabe destacar, que la alimentación y el consumo de agua también son factores que influyen en el cuero cabelludo, por ello, lo más idóneo es que la persona implemente una dieta saludable.

En definitiva, para mantener el cabello en buen estado lo ideal es que establezca una rutina de autocuidado y evite la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

