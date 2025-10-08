Mascarilla a base de maicena: una solución casera y milagrosa para un cabello liso y sin frizz

Suscríbete a nuestros canales

Cuando de lucir un cabello liso, radiante sin frizz se trata, muchas son las alternativas que las féminas tienen a disposición, tanto de marcas reconocidas, como opciones más populares y hasta caseras.

Si estás buscando una opción que te favorezca sin tener que invertir altas sumas de dinero ni exponerte a químicos o herramientas de calor, te compartimos qué hacer.

Mascarilla para un cabello liso y sin frizz

Para ponerle fin a esos cabellitos que se salen de orden y que parecen que no se bajan con nada, basta con procurar lavar el cabello con agua tibia o fría, pues el agua caliente reseca y promueve el frizz. Además, conviene aplicarse algunos productos, como las mascarillas, las cuales tienden a evitar el encrespamiento y conseguir una melena perfecta, lisa y sedosa.

Entre las opciones naturales que más se utilizan se encuentran las elaboradas con aguacate y aceite de coco, el gel de linaza, o la leche de coco con aceite de oliva.

Sin embargo, no son las únicas, existen otras alternativas, las cuales se les denomina en ocasiones como keratina casera, gracias a su efecto alisador.

Freepik

Keratina casera

La mascarilla a base de maicena es una especie de keratina casera que ayuda no solo a alisar el pelo, también evita el frizz.

Para elaborarla necesitas una taza de agua y dos cucharadas de maicena, revolver hasta disolver y luego llevar al fuego bajo sin dejar de remover hasta conseguir una consistencia espesa.

Luego se pasa a un recipiente y se agrega una cucharada de vinagre de manzana, unas gotas del aceite capilar de tu preferencia, remover y dejar reposar unos minutos. Cuando esté fría, agregar una cucharada de la mascarilla de tu preferencia y mezclar muy bien para evitar que queden grumos, luego aplicar sobre el cabello de medias a puntas, evitando tocar el cuero cabelludo, se deja actuar entre 15 y 30 minutos, y al transcurrir el tiempo se enjuaga con abundante agua templada y se procede a lavar como lo harías de manera habitual.

Peina como de costumbre y verás lo liso y brillante que puede quedar la melena sin mucho esfuerzo.

