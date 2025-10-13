¿No te gusta tu maquillaje? Expertos en belleza confiesan los errores más comunes al acicalar tu rostro

Suscríbete a nuestros canales

El momento del maquillaje es un ritual sagrado para cualquier mujer. Son minutos que le dedicamos a lucir bellas, gracias a la ayuda infalible de nuestras destrezas a la hora de aplicar los cosméticos en nuestro rostro. Pero, sin saberlo, muchas mujeres comenten grandes errores en las técnicas, colores y productos que usan en su maquillaje.

Pero no te preocupes, hoy te hablaremos de los errores más comunes, que, según L.A. Colors, cometemos a la hora de maquillarnos. Así, de ahora en adelante, el resultado de tus maquillajes será como el de un profesional.

Foto: Freepik

Errores comunes del maquillaje

Color incorrecto: así como hay colores de piel variados, en los tonos del maquillaje ocurre lo mismo. Debes tomar en cuenta tu tez para poder elegir el color de base y corrector correcto que se adapte a tu tono de piel.

Al colocarlo, este se debe fundir y difuminar naturalmente, de esta forma cubrirá las imperfecciones de nuestra piel en una sola capa.

Textura: una vez elegido el color adecuado a nuestro tono de piel, la textura de la base a usar es igual de importante. Si tienes una piel deshidratada, debes usar un maquillaje líquido o fluido que te hidrate y penetre bien en la piel.

Pero si, por el contrario, tu piel es grasa, debes usar un tipo de maquillaje o base que controle el exceso de grasa. Como por ejemplo los brillos, para que el acabado sea más mate y se minimicen los poros e imperfecciones.

Labios perfilados: contrario a lo que se piensa, a la hora de pintar nuestros labios no debemos perfilarlos o delinearlos antes de aplicar el lápiz labia.

Todo lo contario. Se debe colocar la pintura de labios, ya sea con barra o pincel, para inmediatamente después, delinearlos con el lápiz. De esta manera la pintura quedara con un acabado más natural.

Color labial: este es otro punto donde muchas suelen equivocarse. Qué pintura de labios usar puede ser un gran dolor de cabeza, debido a la gran variedad de tonos existentes en el mercado.

Los tonos rosados tienden a crear un efecto que amarillea los dientes mientras que los rojos intensos destacan su blanco natural. De igual modo, los tonos oscuros marcan más las facciones del rostro, mientras que los suaves lo dulcifican y rejuvenecen.

Cejas: esta parte de la cara solemos no tomarla mucho en cuenta cuando nos maquillamos. Tener una cejas prolijas, bien depiladas y peinadas es primordial para tener un acabado optimo en el maquillaje de ojos y proyectar una mirada de impacto.

No te pases al aplicar el lápiz de cejas, ya que usarlo en exceso podría quedar con un acabado más grueso y oscuro de lo que en realidad son.

Rizador de pestañas: este es un instrumento que deberíamos descartar de nuestro estuche de maquillaje. Pero si no puedes desprenderte de él, debes utilizarlo antes de colocar la mascara de pestañas, de una forma delicada y con los ojos bien limpios.

Si lo usas después de aplicar la máscara de pestañas, solo estarás dañándolas, ya que provocarás la rotura de tus pestañas o su caída.

Exceso de maquillaje: bien dice el dicho “menos es más”, y en el maquillaje se aplica perfectamente este refrán. El abusar de tu maquillaje, más allá de hacerte lucir hermosa, lograrás todo lo contrario, al mostrar una cara con exceso de productos y colores.

Aplica tu maquillaje utilizando brochas o esponjas, estas te ayudarán a diluir mejor el maquillaje y que tenga un acabado homogéneo.

