Ola de calor con elegancia: los tips de belleza que recomiendan los expertos en medio de las altas temperaturas

En la época de calor, el maquillaje suele dañarse más rápido debido a las altas temperaturas y la humedad. Cuando la piel se expone al calor, las glándulas sudoríparas producen más sudor y se incrementa la grasa natural del rostro. Esta combinación provoca que bases, polvos y sombras pierdan fijación, se corran o se vean menos uniformes.

Además, el sudor disuelve ciertos componentes del maquillaje, haciendo que se desvanezca con mayor facilidad. La humedad ambiental también influye, ya que dificulta que los productos en polvo se adhieran correctamente y puede alterar la textura de labiales o delineadores. Incluso los protectores solares y cremas que usamos en verano pueden reducir la duración del maquillaje.

Por eso, en climas cálidos es importante optar por fórmulas de larga duración, acabados mate, fijadores y técnicas ligeras que permitan que la piel respire, logrando un look más fresco y duradero.

Pero no solo el maquillaje se ve afectado, y a continuación te damos los mejores consejos para lucir fabulosa, incluso los días más calurosos.

Foto: Freepik

No permitas que el calor irrumpa en tu look

Cuando el termómetro sube, mantener tu estilo y sentirte espectacular se vuelve todo un reto. Pero con los aliados adecuados, puedes sobrevivir al calor sin sacrificar elegancia.

En el sitio de Bellísima, dan algunos tips ideales para este propósito, y hoy te presentamos los más destacados.

Primero, cuida tu piel como nunca antes. Utiliza protector solar de amplio espectro, factor 30 o más, reaplícalo cada dos horas y tras sudar mucho. Hidrata usando geles ligeros o cremas con textura “oil-free”; los sérums con antioxidantes ayudan a reparar el daño que provocan los rayos UV. Para refrescar el rostro, los sprays faciales con agua termal o ingredientes como pepino son un must.

En cuanto al cabello, opta por peinados prácticos: trenzas, moños bajos o coletas altas, que mantienen el pelo recogido y alejado de la nuca. Usa productos que protejan del frizz y el encrespamiento; los aceites ligeros o cremas anti-humedad funcionan muy bien.

Para tu atuendo, elige telas ligeras: lino, algodón orgánico, tejidos degradados; colores claros reflejan el calor. Prefiere cortes sueltos, con buenos vuelos para dejar que el aire circule. Los accesorios también juegan: sombreros de ala ancha, gafas de sol UV, pañuelos ligeros.

Finalmente, no olvides cuidar tus pies: sandalias cómodas, suelas antideslizantes, evitar calzado cerrado cuando no sea necesario. Mantente hidratada bebiendo mucha agua y usando alimentos con alto contenido de agua como sandía o pepino.

Con estas estrategias, podrás enfrentar los días calurosos sintiéndote fresca, segura y fabulosa.

