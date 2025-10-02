¡Olvídate de las canas para siempre! Aplica este tinte natural a base de café: prepáralo en casa fácil y rápido

Suscríbete a nuestros canales

La deficiencia de vitaminas y minerales son un factor influyente en el cuero cabelludo, ya que, requiere mantenerse nutrido para evitar la pérdida de melanina, la cual se encarga de la pigmentación del cabello, por ende, al estar escasa aparecen las canas.

En ese sentido, de acuerdo a la información divulgada por Garnier, los cambios hormonales y el estrés también generan la presencia de canas, debido a que el organismo se descontrola.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para teñir las canas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el café en combinación con canela en polvo.

En consecuencia, según la referida fuente el café aporta múltiples beneficios para el cabello, gracias a las propiedades vitamínicas que contiene, las cuales también actúan con efecto pigmentante.

Foto cortesía de: freepik

Paso a paso para preparar el tinte natural

Ingredientes

100 gramos de café en polvo.

50 gramos de canela.

2 cucharadas de aceite de coco.

Preparación

Vierte el café y el aceite de coco en un recipiente. Mezcla ambos ingredientes hasta que se integren en su totalidad. Agrega la canela en polvo a la mezcla y bate todos los ingredientes durante dos minutos. Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar el tinte

Se sugiere que la persona aplique el tinte natural con el cabello sucio y deje actuar el producto durante 45 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

A su vez, es propicio acotar que la persona debe repetir dicho proceso mínimo dos veces al mes o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre el cabello.

En conclusión, la alimentación y el consumo de agua también influye en el estado del cabello, por ello, si la persona desea lucir una melena radiante debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

