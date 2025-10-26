Olvídate del mal olor en las axilas con este desodorante natural: se prepara en casa a bajo costo y con ingredientes muy populares

Suscríbete a nuestros canales

El exceso de sudor es una de las causas más comunes por la cual aparece el mal olor en las axilas debido a la activación de bacterias en la zona, al tiempo que se acumula el líquido en y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

De acuerdo a la información Vinmec, los cambios hormonales también influyen en los olores del cuerpo.

Por lo tanto, existen múltiples tratamientos comerciales para combatir el mal sudor de las axilas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

¿Cómo preparar el desodorante casero?

Ingredientes

4 cucharadas de bicarbonato de sodio.

2 cucharadas de aceite de coco.

1 cucharada de maicena.

Preparación

1. Vierte el aceite de coco y el bicarbonato de sodio en un recipiente. Mezcla todos los ingredientes hasta que se unan por completo.

2. Agrega la maicena y mezcla todos los ingredientes durante dos minutos.

3. Vierte la mezcla en un recipiente de vidrio y consérvalo en lugar fresco.

Así debes aplicar el desodorante

Lo más recomendable es que la persona aplique el desodorante una vez al día, todos los días o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel, la cual absorbe todo lo que le apliques.

Cabe destacar, que la alimentación también influye en el sistema del cuerpo y las hormonas, por ello, se sugiere que la persona establezca una dieta balanceada.

En definitiva, para evitar el mal olor en las axilas la persona de e establecer hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

Foto cortesía de: freepik

