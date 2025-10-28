Prepara en casa esta crema hidratante natural para nutrir la piel: a bajo costo, sencilla y en muy pocos pasos

Suscríbete a nuestros canales

La deshidratación es una de las causas más comunes por la cual la piel se reseca, ya que, sus capas pierden el agua que el cuerpo acumula y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar múltiples consecuencias negativas.

En ese sentido, de acuerdo a la información reseñada por Bioderma, los cambios climáticos también afectan la piel, especialmente el exceso de rayos solares irrita el órgano más grande del cuerpo.

Por lo tanto, en la actualidad existe una amplia gama de tratamientos comerciales para hidratar la piel, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la crema de aloe vera, una planta medicinal que nutre la piel.

¿Cómo preparar la crema?

Ingredientes

2 cucharadas de gel de aloe vera.

1 cucharada de aceite de coco.

1 cucharada de miel.

Preparación

1. Vierte el aloe vera y el aceite de coco en un recipiente, mezcla ambos productos hasta que se integren en su totalidad.

2. Agregue la miel y mezcle todos los ingredientes.

3. Vierte la crema en un recipiente de vidrio y consérvalo en un lugar fresco.

Así debes aplicar la crema

Lo más recomendable es que la persona aplique la crema en la piel y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, retira el exceso de crema con un algodón húmedo.

A su vez, es propicio acotar que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En conclusión, para evitar la resequedad de la piel la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y debe evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

Foto cortesía de: freepik

